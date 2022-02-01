Яке покарання передбачено за магніт на лічильнику

Все більше жителів нашої країни почали цікавитись неодимовими магнітами

Встановлення магнітних установок на прилади обліку гарячої та холодної води – далеко не новітній винахід для українців. З його використанням багато несвідомих громадян вже пробували чи ще лиш планують обдурити систему та зекономити на оплаті комунальних послуг з водопостачання. Деталі інформує Farn-повірка.

Принцип роботи цих пристосувань досить простий: магнітне поле зупиняє роботу лічильника під час витрати води.

Як свідчить аналіз пошукових запитів в мережі інтернет, все більше жителів нашої країни почали цікавитись неодимовими магнітами та штрафними санкціями, які можна на себе накликати за несанкціоноване втручання у роботу приладів.

Підприємливі громадяни навіть сайти продажу магнітів розробили, у яких можна придбати онлайн цей нехитрий пристрій від 350 грн до 3,5 тисяч.

На законодавчому рівні несанкціоноване втручання в роботу пристроїв обліку суворо заборонено. Як відомо, незнання закону не звільняє від відповідальності.

Якщо споживач скористався послугами з водопостачання, але не сплатив їх, – він вчинив адміністративне правопорушення, за яке нестиме відповідне покарання.

Штраф за зупинку лічильника води магнітом

Точна цифра не називається. Вона нараховується на підставі складних розрахунків і може сягати від шести до двадцяти тисяч гривень (у деяких джерелах зазначено до ста тисяч, оскільки вираховують, на яку суму ви могли спожити воду з моменту останньої перевірки лічильника до дати, коли на лічильнику виявили магніт – за кожен день впливу магніту штраф складає понад 500 грн).

Якщо працівники комунальних служб матимуть підозру, що споживач злісно порушував вимоги законодавства щодо обліку наданих послуг, на нього можуть подати до суду. Судовим рішенням може бути призначений не тільки штраф, але й перекваліфікація правопорушення з адміністративного у кримінальне.

Як інспектор може дізнатися про використання магніту?

Комунальні установи перевіряють показники загальнобудинкового лічильника та суму платіжок поквартирно. Якщо цифри суттєво відрізняються – виникає підозра про те, що у будинку є несумлінні споживачі.

Знайти шахраїв можна використовуючи один із таких способів:

Виявлення магніту по факту використання

Найчастіше така ситуація трапляється, якщо власник забуде зняти магніт або перевіряючі служби до квартири пустять діти чи гості квартири.

За результатами перевірки індикатора

Більшість сучасних лічильників обладнані індикаторами магнітного поля або антимагнітними пломбами. Про використання неодимового магніту неодмінно дізнаються по зміненому кольору індикатора або по зруйнованій антимагнітній пломбі.

За результатами вимірів магнітного поля прибору

У випадку, коли на прилад обліку встановлюють магніт – його магнітне поле на певний час стає неприродно високим. Прилад тесламетр з легкістю діагностує усі відхилення від нормальних показників.

Лічильники, які піддавалися впливу магнітів, скоріш за все не зможуть пройти планову повірку. Майже п'ять відсотків вимірювальних приладів в Україні не проходять повірку саме тому, що піддавалися впливу потужних магнітів.

Поради щодо зменшення витрати води без магніту

Головна причина порушень законодавства з водопостачання – збільшення розміру платіжок за комуналку. Ці цифри можна зменшити не вдаючись до шахрайських дій. Допоможуть вам у цьому такі наші поради:

У процесі певних дій вимикати воду, коли в ній немає потреби (під час миття посуду, гігієнічних процедур з чищення зубів тощо). Використання недорогих аераторів, які розбивають воду на дрібні струмочки та збільшують напір. Використання пральних та посудомийних машин, які використовують значно менше води ніж у ручному режимі. Проводити своєчасний контроль та усунення протікання труб та сантехнічних приладів. Завбачливо встановити зливну систему змиву бачка унітазу у двох режимах (або використовувати об’ємні предмети на зразок пляшки з-під води, які зменшуватимуть простір під воду, що набиратиметься). Збирати холодну воду, яка тече перед холодною, в окрему місткість і потім використати її в інших господарських цілях.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні підвищилися тарифи на воду. Зокрема, у Києві тарифи на водопостачання та водовідведення зросли на 20%. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.