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    Здоров'я

    Вчені назвали спосіб продовжити життя на третину

    Вчені вважають, що відмова від пізньої вечері може продовжити життя на третину - Вчені назвали спосіб продовжити життя на третину
    Вчені вважають, що відмова від пізньої вечері може продовжити життя на третину
    фото з відкритих джерел

    Фахівці порадили переглянути графік харчування

    Вчені з'ясували, що відмова від калорійної пізньої вечері та зниження кількості споживаних калорій може продовжити життя на третину. Про це пише Express.

    Фахівці порадили переглянути графік харчування. За їхніми словами, сніданок та обід мають бути більш калорійним, при цьому вечеряти краще невеликими порціями та трохи раніше звичного.

    За даними дослідження, зміна часу прийому їжі може протидіяти запальним процесам, що виникають при старінні. Вчені додали, що методи покращення стану здоров'я не залежать від маси тіла.

    Автори писали: «Обмеження калорій подовжує тривалість життя, але механізми, за допомогою яких це робиться, залишаються недостатньо вивченими».

    Це дослідження проводилося на мишах. З'ясувалося, що втручання у циркадні ритми сприяє довголіттю. За словами вчених, це відкриває перспективи подальшого вивчення механізмів старіння, підсумували автори наукової роботи.

    Як відомо, для гарного сну Єлизавета II перед сном п'є келих шампанського, потім трохи читає у ліжку та о 23:00 засинає. Королева спить вісім з половиною годин і встає вранці о 7:30.

    Теги: здоров'я наука харчування
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    Вчені назвали спосіб продовжити життя на третину