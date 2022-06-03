Окупанти хваляться, що крадуть в українців магнітики: перехоплення СБУ

Військові РФ крадуть в Україні все, що бачать

Російські окупанти продовжують демонструвати свою дикість, вони крадуть усе підряд – навіть магнітики з холодильників. Також заздрять тому, що до війни українці мали можливість подорожувати світом, у той час як для більшості росіян це недосяжна розкіш. Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

«Я магнитиків набрав. Ми, коли в будинку поселилися, вони, е*ать, такі мандрівники: вони були в Китаї, в Італиї, в Парижі. До*уя, короче, де були. Вони їм не потрібні, не знадобляться, по ходу, ось я їх собі взяв», - розповів російський мародер своєму брату.

Він додає, що військові РФ крадуть в Україні все, що бачать: «Хлопці що тільки не пи*дят: килим, всяку ху*ню, «тирчики», болгарки – все додому».

Увага! Багато ненормативної лексики

Сам окупант шкодує, що згубив сумку з косметичними кремами, усе «добро» згоріло разом із 10 кавомашинами, які загарбник планував переправити додому і продати.

«Рашист дуже цим переймається. Але ми б радили йому більше думати не про косметику, а про те, чи взагалі повернеться він додому. Бо мертвому ні припарка, ні жоден крем не допоможе», - йдеться у повідомленні СБУ.

Раніше повідомлялося, що рашисти заздрять ЗСУ через «Байрактари».