Землю накрила магнітна буря: хто в зоні ризику та як вберегтися

У середині липня очікується магнітна буря середньої сили

Згідно з інформацією лабораторії рентгенівської астрономії Сонця,

, у ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі стрибки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.

Що таке магнітна буря?

12-13 липня Землю накрила магнітна буря середньої сили.

Геомагнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.

Коли в Україні очікуються магнітні бурі

У вівторок 13 липня буде магнітна буря середньої сили. Більше в цьому місяці бурь не передбачається.

Магнітні бурі в липні / фото tesis.lebedev.ru

Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.

Як убезпечити себе в дні магнітної бурі