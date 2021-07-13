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    Землю накрила магнітна буря: хто в зоні ризику та як вберегтися

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    Магнітні бурі негативно впливають на організм - Землю накрила магнітна буря: хто в зоні ризику та як вберегтися
    Магнітні бурі негативно впливають на організм
    Фото з відкритих джерел

    У середині липня очікується магнітна буря середньої сили

    12-13 липня Землю накрила магнітна буря середньої сили. Згідно з інформацією лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, у ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі стрибки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.

    Що таке магнітна буря?

    Геомагнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.

    Коли в Україні очікуються магнітні бурі

    У вівторок 13 липня буде магнітна буря середньої сили. Більше в цьому місяці бурь не передбачається.

    Магнітні бурі в липні / фото tesis.lebedev.ru
    Магнітні бурі в липні / фото tesis.lebedev.ru

    Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

    • Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.
    • Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.
    • У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.
    • При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.

    Як убезпечити себе в дні магнітної бурі

    • Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі – не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.
    • Спати варто повноцінно – не менше 7-8 годин на день.
    • Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.
    • Не перевантажуйте організм смаженою і жирною їжею.
    • Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.
    • Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.

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    Теги: здоров'я атмосферне явище космос ліки
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    Землю накрила магнітна буря: хто в зоні ризику та як вберегтися