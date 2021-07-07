На Сонці зафіксували найпотужніший за чотири роки спалах

Цикл зірки виразно стає більш активним

Астрономи відзначають, що з липня Сонце посилило свою активність після спокійного періоду 11-річного циклу.

Відбувся спалах класу X, що є одними з найпотужніших сонячних вивержень нашої зірки, і найпотужнішим з тих, що коли-небудь з’явилися за всю історію, був разючий спалах X28 в листопаді 2003 року.

Цей новий спалах був не таким сильним, лише X1,5, але навіть в цьому випадку він породив імпульс рентгенівських променів, який потрапив у верхні шари атмосфери і зміг викликати коротке відключення радіозв'язку над Атлантичним океаном, зазначають астрономи.

Цей спалах, поряд зі збільшенням корональних петель плазми, що піднімається від поверхні Сонця, показує що цикл зірки виразно стає більш активним.

Хоча Сонце здається досить постійним з нашої повсякденної точки зору тут, на Землі, довгостроковий погляд показує динамічну активність. Частиною цього є сонячний цикл.

Він заснований на магнітному полі Сонця, яке змінюється кожні 11 років, північний і південний магнітні полюси міняються місцями. Невідомо, що рухає цими циклами (недавні дослідження показують, що це пов’язано з вирівнюванням планет на 11,07 року), але полюси перемикаються, коли магнітне поле є найслабшим, також відомим як сонячний мінімум.

Оскільки магнітне поле Сонця контролює його активність — сонячні плями (тимчасові області сильних магнітних полів), сонячні спалахи і викиди корональної маси (викликані замиканням і возз'єднанням силових ліній магнітного поля) — ця стадія циклу проявляється як період мінімальної активності.

Після того, як полюси помінялися місцями, магнітне поле посилюється, і сонячна активність досягає сонячного максимуму перед тим, як спадати до наступного полярного переключення. Власне, останній сонячний мінімум стався в грудні 2019 року, тому в найближчі місяці і роки ми маємо очікувати, що Сонце стане більш активним, досягнувши максимуму приблизно в липні 2025 року.

Додамо, якщо сонячний спалах або викид корональної маси вирвуться в напрямку Землі, ми можемо побачити кілька ефектів. Радіація не становить небезпеки для нас, людей, що живуть на поверхні — наша атмосфера захищає нас.

Але для більш потужних спалахів, таких як спалах 3 липня, і слабших, спалахів класу M, ми можемо побачити деякі порушення в атмосферних шарах, за якими поширюються сигнали зв’язку. Це означає, що можуть бути порушені системи радіозв'язку та навігації. У екстремальних випадках електромережі можуть бути відключені, хоча таке трапляється вкрай рідко.

Матеріал Сонця також може викликати полярні сяйва тут, на Землі, оскільки частинки взаємодіють з газами в атмосфері нашої планети, викликаючи явище світіння.

Нагадаємо, у червні жителі Землі спостерігали за першим у 2021 році сонячним затемненням – так званим вогняним кільцем.

Побачити це унікальне астрономічне явище могли з деяких частин Канади, Гренландії, та Росії. Канадці побачили його першими, але недовго – три хвилини.