В Україну повертається пекельна спека: прогноз погоди на тиждень (карта)

На вихідні в Україну буде аномально спекотна температура

Невеликі дощі з грозами, які періодично очікуються, ніяк не вплинуть на спеку

Найближчий тиждень в Україні буде пекельно спекотним. Іноді стовпчики термометрів будуть підійматимуться до +37°. Невеликі дощі з грозами, які періодично очікуються, ніяк не вплинуть на температуру.

Так, у вівторок, 13 липня, дощі та грози очікуються практично по всьому правому березі Дніпра, а також в Херсонській області та в Криму. При цьому температура як і раніше залишиться високою, лише в Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій області очікується зниження температури до +26°...+27°.

Погода в Україні 13 липня. Для збільшення натисніть на зображення

У середу, 14 липня, погода зміниться і в Україну знову повернуться суха і сонячна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +29°...+34°.

Погода в Україні 14 липня

Четвер, 15 липня, буде спекотним. На півночі, в центрі, на сході та півдні України очікується сонячна і суха погода, до +34°. У західних областях буде хмарно. У Волинській, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях - грози.

Погода в Україні 15 липня

П'ятниця, 16 липня, в Україну буде дуже спекотним днем. У північних, центральних, східних і південних областях повітря прогріється до +34°...+36°. На заході країни: +28°...+33°. У Львівській, Волинській, Тернопільській та Чернівецькій областях - грози, в Івано-Франківську очікується невеликий дощ.

Погода в Україні 16 липня

На вихідних українців чекає пекельна спека. Місцями стовпчики термометрів піднімуться до + 37°. У суботу, 17 липня, лише у Львівській області можливі невеликі дощі.

Погода в Україні 17 липня

А в неділю опади очікуються вже по всій західній частині країни, а також у Житомирській та Вінницькій областях. Однак дощі істотно не вплинуть на високу температуру.

Погода в Україні 18 липня

Раніше синоптики спрогнозували, коли спаде спека.

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Джерело: УНІАН