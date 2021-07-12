Як пережити спеку: у МОЗ дали поради українцям

У МОЗ розповіли, що скільки треба пити води на день

У МОЗ радять українцям пити багато води під час спеки

У Міністерстві охорони здоров'я радять українцям пити багато води у час літньої спеки. Про це пресслужба МОЗ повідомляє у Facebook.

«Коли надворі спека, вкрай важливо не тільки вберегтися від теплового удару та охолоджувати організм, але й достатнього пити рідини, щоб уникнути зневоднення», – йдеться у повідомленні.

У МОЗ пояснили, чому організму потрібно вдосталь води.

«Вона забезпечує нормальний перебіг безлічі процесів обміну речовин: підтримує нормальну температуру тіла, виводить з сечею кінцеві продукти обміну речовин і токсини тощо. Нормальний обмін речовин порушується вже при втраті тілом 1% води», – наголосили медики.

Також у міністерстві розповіли, що скільки треба пити води на день.

«Чіткої формули немає. Все залежить від того, в якому кліматі ви живете, наскільки фізично активні під час спеки. За базу беруть розрахунок 30–60 мілілітрів на 1 кілограм ваги. В спекотну погоду і за умови фізичної активності слід орієнтуватися на верхню планку – 60 мілілітрів на 1 кілограм. Якщо ж температура на вулиці не висока і особливої активності нема, то нормою буде 30 мілілітрів на 1 кілограм», – сказано у повідомленні.

Медики закликають пити воду впродовж дня, а не лише тоді, коли відчувається спрага.

«Бо спрага – це сигнал, що вашому організмові вже бракує води. Майте при собі пляшку, яку завжди можна наповнити. Це дозволить вам контролювати регулярність та об’єм випитого. Зважте, що і води буває забагато. Рекомендована доза води — не більше 1,5 літра на годину, інакше у вашій крові може знизитися рівень солі. Подібне трапляється не часто, але краще споживання такого об’єму води розтягнути в часі», – зазначається у рекомендації.

Також медики зазначають, що не треба замінювати воду солодкими напоями і тим більше алкоголем, оскільки такі напої сприяють виведенню з організму не тільки води, але й солей.

«Тому якщо хочеться урізноманітнити смак, краще додати до води шматок лимона чи апельсина, або ж взяти фруктове чи овочеве смузі без доданого цукру», – додали в МОЗ.

Крім того, медики порадили у спеку не пропускати прийомів їжі.

«Завдяки цьому та достатній кількості води ви відновите водно–сольовий баланс організму. Зазвичай вам достатньо води, якщо ви рідко відчуваєте спрагу та якщо ваша сеча прозора або світло–солом’яного кольору. Також не забувайте пити до, під час та після тренувань, а також під час прийому їжі», – підсумували у МОЗ.

Зазначимо, найближчий тиждень в Україні буде пекельно спекотним. Іноді стовпчики термометрів будуть підійматимуться до +37°. Невеликі дощі з грозами, які періодично очікуються, ніяк не вплинуть на температуру.