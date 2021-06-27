Землю сколихне серія магнітних бур: названо небезпечні дати липня

У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, слабкість

Фахівці з вивчення геомагнітних коливань прогнозують сплески на початку місяця і в середині

Магнітні бурі в липні хитатимуть Землю кілька разів, але удари будуть не дуже серйозними. Фахівці з вивчення геомагнітних коливань прогнозують сплески на початку місяця і в середині.

Згідно з інформацією лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, перший раз магнітна буря трапиться 4 липня, а наступного удару слід чекати вже 12-13 числа.

У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі стрибки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.

Які симптоми викликає магнітна буря

Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.

Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.

Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.

Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.

Як допомогти організму під час магнітних бур