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    Події в Україні

    Держприкордонслужба: На кордоні зі Словаччиною черга з фур

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    На даний момент проблема з чергами вирішується, - прикордонник - Держприкордонслужба: На кордоні зі Словаччиною черга з фур
    На даний момент проблема з чергами вирішується, - прикордонник

    У словацьких прикордонників зламався сканер, - Слободян

    На кордоні України зі Словаччиною у контрольно-пропускному пункті Ужгород утворилися кілометрові черги. Про це повідомляє помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, інформує 112 Україна.

    За словами Слободяна, у словацьких прикордонників зламався сканер.

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    «У словаків є технологічні проблеми і це призводить до накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Поки що проблему не вирішили, хоча ми перебуваємо з ними в динамічному діалозі для того, щоб знаходити компроміси. Черга є тільки з вантажних автомобілів, легкові машини проїжджають без затримок», - сказав Слободян.

    Він зазначив, що, швидше за все, ситуація з чергами буде зберігатися деякий час.

    Нагадаємо, в грудні минулого року на контрольному пункті пропуску між Україною та Словаччиною з боку сусідньої країни утворилися двокілометрові черги. Тоді українським прикордонникам скасували відпустки.

    Як повідомлялося, на кордоні з Румунію будують паркан. Закарпатці перекрили дорогу. Зазначається, що у зв’язку з початком теплого сезону та збільшенням  кількості спроб правопорушників незаконно перетнути кордон, правоохоронці відновили роботи з інженерно-технічного облаштування кордону, зокрема, з Румунією.

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    Держприкордонслужба
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