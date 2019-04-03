Держприкордонслужба: На кордоні зі Словаччиною черга з фур



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На даний момент проблема з чергами вирішується, - прикордонник

У словацьких прикордонників зламався сканер, - Слободян

На кордоні України зі Словаччиною у контрольно-пропускному пункті Ужгород утворилися кілометрові черги. Про це повідомляє помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, інформує 112 Україна.

За словами Слободяна, у словацьких прикордонників зламався сканер.

«У словаків є технологічні проблеми і це призводить до накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Поки що проблему не вирішили, хоча ми перебуваємо з ними в динамічному діалозі для того, щоб знаходити компроміси. Черга є тільки з вантажних автомобілів, легкові машини проїжджають без затримок», - сказав Слободян.

Він зазначив, що, швидше за все, ситуація з чергами буде зберігатися деякий час.

Нагадаємо, в грудні минулого року на контрольному пункті пропуску між Україною та Словаччиною з боку сусідньої країни утворилися двокілометрові черги. Тоді українським прикордонникам скасували відпустки.

Як повідомлялося, на кордоні з Румунію будують паркан. Закарпатці перекрили дорогу. Зазначається, що у зв’язку з початком теплого сезону та збільшенням кількості спроб правопорушників незаконно перетнути кордон, правоохоронці відновили роботи з інженерно-технічного облаштування кордону, зокрема, з Румунією.