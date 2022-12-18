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Дійти до Києва за 18 годин. Журналісти NYT оприлюднили графік росіян у перший день війни

Альона Боженко
glavcom.ua
Дійти до Києва за 18 годин. Журналісти NYT оприлюднили графік росіян у перший день війни
Якими були плани окупантів на початку вторгнення
фото ілюстративне

Окупантам повідомили про повномасштабне вторгнення в Україну всього за кілька годин до його початку

Російські окупанти на початку повномасштабного вторгнення в Україну планували дійти Києва за 18 годин. Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, російським військовим оголосили про вторгнення в Україну за кілька годин до його початку. Їм дали простий наказ – йти за машиною і дійти до Києва за 18 годин.

Згідно з оприлюдненим графіком загарбників, перші машини повинні були виїхати з Білорусі і приїхати під Київ раніше, ніж визначило російське командування.

Дійти до Києва за 18 годин. Журналісти NYT оприлюднили графік росіян у перший день війни фото 1

Один з російських військових розповів, що вони не змогли навіть наблизитися до виконання наміченого плану. Річ у тім, що військова техніка виявилася занадто важкою й просто загрузла, в результаті росіяни витратили більше доби, щоб перетнути кордон з Україною. При цьому зазначено, що в першій колоні вирушили представники ОМОН і СОБР.

У виданні зауважили, що командування окупантів передбачало опір ЗСУ, але вони планували майже безперешкодний 24-годинний марш-кидок на відстань у 400 кілометрів. Росіяни повинні були вкопатися приблизно за дві години від Києва та заблокувати українських військовослужбовців, які, на їхню думку, повинні були просуватися з Півдня та Сходу. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку війни в Україні маріонетка Кремля в Чечні Рамзан Кадиров отримав від російського диктатора Володимира Путіна завдання вбити президента України Володимира Зеленського.

Теги: росіяни окупанти наказ машини кордон

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