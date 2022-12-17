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Окупанти залишають позиції: Арестович анонсував розкол в російській армії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Окупанти залишають позиції: Арестович анонсував розкол в російській армії
Російські війська тікають у двох місцях
фото з відкритих джерел

Арестович заявив, що українські війська не послаблюють тиск на ділянці Сватове-Кремінна

Радник Офісу президента України Олексій Арестович повідомив про втечу російських окупантів на одній з ділянок фронту, що може бути провісником великого розколу. Про це радник ОП розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним. 

«Цікава ситуація між Кремінною та Сватовим. Російські війська побігли у двох місцях. Відзначена втеча: залишення позицій та відхід в тили в порушення наказу. Ну, це перші дзвіночки вже звучать. Ці тріщинки – передвістя майбутнього великого розколу», – пояснив Арестович.

«Українські війська не послаблюють тиск на ділянці Сватове-Кремінна, продовжують тиснути, і це може дати свої результати», – додав радник президентського офісу.

Нагадаємо, напередодні очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ відбивають ворожі атаки у районі Білогорівки та успішно просуваються в напрямку Сватового-Кремінної.

Раніше Арестович повідомив, на коли Росія готує серйозну атаку. Зима може видатися складною для ЗСУ, тому що армія РФ спробує перехопити ініціативу на полі бою. Окупанти сподіваються на те, що їм вдасться змінити ситуацію на фронті у січні завдяки тисячам ув'язнених. 

До слова, найважча ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках, там ворог намагається прорвати нашу оборону. Окупанти змінили тактику бою за Бахмут: стали відомі цілі ворога. Замість класичних батальйонів створюють штурмові загони, у складі яких діють невеликі групи по 10-15 людей.

Раніше Залужний повідомив, що потрібно для того, аби ЗСУ вийшли на кордони 23 лютого.

Нагадаємо, що Залужний не виключає, що Російська Федерація може вдатися до повторної спроби наступу вже в лютому. Для України головне утримати лінію фронту й не здавати позиції, оскільки звільняти території для наших солдатів набагато важче.

Окрім того, Радник Офісу президента вважає, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель винна у тому, що Путін закріпився при владі, адже вона «змушувала скидати вишиванку і мити нею підлогу Кремля» – Арестович напав на Меркель.

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Теги: Олексій Арестович війна Луганщина росія ЗСУ окупанти армія

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