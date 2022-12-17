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Як окупантам здатися в полон. Інструкція СтратКому набрала рекордну кількість переглядів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як окупантам здатися в полон. Інструкція СтратКому набрала рекордну кількість переглядів
фото ілюстративне

Запити на прочитання цього розділу сайту Dovidka.info зростають, коли відбуваються обміни полоненими

Інструкція на порталі Dovidka.info про те, як російським солдатам здатись у полон і зберегти життя, стала на сайті найпопулярнішою за кількістю переглядів. За три місяці від дати публікації користувачі переглянули її 306 тисяч разів.  Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Зазначається, що 212 тисяч переглядів були з України, 65 тисяч – це користувачі з Росії, а п'ять тисяч – з Білорусі.

При цьому, як свідчить статистика сайту, серед 212-ти тисяч користувачів, що перебувають в Україні – чверть прочитала інструкцію, перебуваючи в регіонах, що були або поки ще є окупованими. Це може означати, що частина з читачів – росіяни. Крім цього, деякі користувачі можуть використовувати сервіси VPN, через що дані про те, звідки територіально переглядали сторінку, приховані.

«Запити на прочитання цього розділу сайту Dovidka.info зростають, коли відбуваються обміни полоненими між Україною та РФ. А отже, росіяни розуміють: якщо скласти зброю і здатися в полон українцям, є шанс залишитися живим і повернутися додому», – зазначають у Центрі.

Раніше повідомлялося, що росіяни можуть здатися в полон квадрокоптеру.

Нагадаємо, триває 297-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад двадцяти населених пунктів, в тому числі: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Теги: Україна окупанти росія війна

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