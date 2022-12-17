Як окупантам здатися в полон. Інструкція СтратКому набрала рекордну кількість переглядів

Запити на прочитання цього розділу сайту Dovidka.info зростають, коли відбуваються обміни полоненими

Інструкція на порталі Dovidka.info про те, як російським солдатам здатись у полон і зберегти життя, стала на сайті найпопулярнішою за кількістю переглядів. За три місяці від дати публікації користувачі переглянули її 306 тисяч разів. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

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Зазначається, що 212 тисяч переглядів були з України, 65 тисяч – це користувачі з Росії, а п'ять тисяч – з Білорусі.

При цьому, як свідчить статистика сайту, серед 212-ти тисяч користувачів, що перебувають в Україні – чверть прочитала інструкцію, перебуваючи в регіонах, що були або поки ще є окупованими. Це може означати, що частина з читачів – росіяни. Крім цього, деякі користувачі можуть використовувати сервіси VPN, через що дані про те, звідки територіально переглядали сторінку, приховані.

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«Запити на прочитання цього розділу сайту Dovidka.info зростають, коли відбуваються обміни полоненими між Україною та РФ. А отже, росіяни розуміють: якщо скласти зброю і здатися в полон українцям, є шанс залишитися живим і повернутися додому», – зазначають у Центрі.

Раніше повідомлялося, що росіяни можуть здатися в полон квадрокоптеру.

Нагадаємо, триває 297-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад двадцяти населених пунктів, в тому числі: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.