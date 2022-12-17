Окупанти грабують сєверодонецький «Азот»: обладнання вивозять до РФ

Влітку окупаційна влада Сєвєродонецька повідомляла про відновлення роботи заводу та про працевлаштування 300 людей

Російські загарбники на Луганщині грабують підприємство «Азот» у Сєверодонецьку, зокрема демонтують його обладнання та вивозять до РФ. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в телеграм.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що окупаційні війська РФ на Луганщині демонтують обладнання хімічного підприємства «Азот» у Сєверодонецьку. Далі загарбники вивозять награбоване до Росії.

«Влітку виходило багато пропагандистських сюжетів стосовно скорішого запуску практично зруйнованого хімічного гіганта, нібито набирали штат. Маємо реальність – вантажівки вивозять уціліле технологічне обладнання у бік Росії. Зокрема, до Розсоші, де є аналогічне підприємство. Не пралка – цього разу похизуватися росіянам є чим», – повідомили в ОВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» – був третім за розміром в Україні виробником аміаку і одним з найбільших в Європі підприємств хімічної промисловості з виробництва азотних добрив, метанолу, оцтової кислоти, вінілацетату і його похідних, ацетилену, формаліну, каталізаторів, товарів побутової хімії й іншої хімічної продукції.

Нагадаємо, раніше міжнародна група компаній Group DF заявила, що втратила контроль над підприємством «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот». У компанії заявили, що постраждала практично вся інфраструктура підприємства. Також компанія наголошує, що окупанти усвідомлено наражають на небезпеку людей, змушуючи їх виходити на підприємство.

Як відомо, 25 червня окупанти повністю захопили Сєвєродонецьк. До цього на території заводу «Азот» тривали бої.