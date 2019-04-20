﻿На Волині знайшли зниклого військовослужбовця



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Хлопець з Миколаївської області був призваний на строкову службу у листопаді 2018 року

Військовослужбовця шукали три доби

Військовослужбовця, який напередодні зник під час несення служби у Волинській області, знайшли. Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Волинській області Сергій Козак у Facebook.

За словами Козака, поліцейські спільно з військовослужбовцями через три доби пошуків таки знайшли хлопця, який втік з військової частини.

«Більше трьох діб кропіткої спільної роботи і пошуків, але ось і результат. ...Саме цієї ночі поліцейськими ГУНП у Волинській області спільно з військовослужбовцями 14 ОМБр цього «гулящого чоловіка з ружжом» було затримано, автомат з набоями при ньому», - написав Козак.

Як повідомлялося, у Волинській області у вівторок під час несення строкової служби з поста зник 18-річний військовослужбовець. При собі мав автомат, набої та штик-ніж. Правоохоронці почали пошуки військовослужбовця.

Нагадаємо, хлопцеві - 18 років. На військову службу був призваний в листопаді 2018 року Братським районним військовим комісаріатом Миколаївської області. З січня 2019 року проходив строкову військову службу в 14 окремій механізованій бригаді. Проживає в селі Новомар’ївка Братського району Миколаївської області..