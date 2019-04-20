  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    ﻿На Волині знайшли зниклого військовослужбовця

    • Розсилка
    Хлопець з Миколаївської області був призваний на строкову службу у листопаді 2018 року - ﻿На Волині знайшли зниклого військовослужбовця
    Хлопець з Миколаївської області був призваний на строкову службу у листопаді 2018 року

    Військовослужбовця шукали три доби

    Військовослужбовця, який напередодні зник під час несення служби у Волинській області, знайшли. Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Волинській області Сергій Козак у Facebook.

    Читайте також

    За словами Козака, поліцейські спільно з військовослужбовцями через три доби пошуків таки знайшли хлопця, який втік з військової частини. 

    «Більше трьох діб кропіткої спільної роботи і пошуків, але ось і результат. ...Саме цієї ночі поліцейськими ГУНП у Волинській області спільно з військовослужбовцями 14 ОМБр цього «гулящого чоловіка з ружжом» було затримано, автомат з набоями при ньому», - написав Козак.

    Як повідомлялося, у Волинській області у вівторок під час несення строкової служби з поста зник 18-річний військовослужбовець. При собі мав автомат, набої та штик-ніж. Правоохоронці почали пошуки військовослужбовця.

    Нагадаємо, хлопцеві - 18 років. На військову службу був призваний в листопаді 2018 року Братським районним військовим комісаріатом Миколаївської області. З січня 2019 року проходив строкову військову службу в 14 окремій механізованій бригаді. Проживає в селі Новомар’ївка Братського району Миколаївської області..

    Читайте також
    військові Волинська область Facebook поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ