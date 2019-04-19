Троє бойовиків підірвались на мінних полях під час спроби залишити польові заняття



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За даними військової розвідки, внаслідок підвищення напруженості занять з бойової підготовки, зросла кількість випадків самовільного залишення російськими військовослужбовцями польових таборів і полігонів

Троє військовослужбовців противника протягом тижня отримали осколкові поранення, підірвавшись на мінних полях при спробі залишити райони проведення польових занять. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

«Командування російських окупаційних військ посилило вимоги до проведення заходів бойової підготовки у підрозділах з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Разом з цим, внаслідок підвищення напруженості занять, зросла кількість випадків самовільного залишення російськими військовослужбовцями польових таборів і полігонів, у т.ч. на нетривалий час (менше доби)», - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим, за даними ГУР МО, російське окупаційне командування вживає додаткові заходи з недопущення перебування підлеглого особового складу поза межами розташування підрозділів. Зокрема, у військовослужбовців-окупантів примусовим порядком вилучаються всі особисті документи (паспорти, військові квитки, водійські посвідчення, тощо), що дозволяє їх затримувати, як підозрілих осіб патрулями т. зв. «правоохоронних органів» поза межами територій розташування підрозділів, навколо яких встановлюються додаткові мінні загородження.

Нагадаємо, на Донбасі окупанти мінують територію біля військових частин для «унеможливлення втечі з частин та переходу лінії розмежування» бойовиками російсько-терористичної гібридної армії.

Як повідомляла військова розвідка 3 квітня, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

Напередодні ГУР повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.