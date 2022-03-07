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    Події в Україні

    На Закарпатті жінка намагалася вивезти чоловіка за кордон у багажнику (відео)

    Тепер на чоловіка чекає адмінвідповідальність за спробу незаконного перетину кордону України - На Закарпатті жінка намагалася вивезти чоловіка за кордон у багажнику (відео)
    Тепер на чоловіка чекає адмінвідповідальність за спробу незаконного перетину кордону України
    скріншот із відео

    Благовірного українка заховала під речами у багажній частині Lexus

    На кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який ховався від паспортного контролю під речами в багажнику Lexus. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

    Правопорушника виявили у пункті пропуску «Лужанка». Водійка 1975 року народження так хотіла вивезти за кордон свого чоловіка 1972 року народження, оскільки під час воєнного стану заборонений виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років.

    Тепер на чоловіка чекає адмінвідповідальність за спробу незаконного перетину кордону України. Далі у військкоматі буде прийматися рішення щодо його мобілізації.

    «А от дружині загрожує кримінальна відповідальність. За організацію незаконного переміщення осіб через кордон Кримінальний кодекс передбачає відповідальність до п’яти років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, оприлюднили графік евакуаційних потягів по Україні та за кордон на 7 березня.

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    Теги: прикордонники мобілізація жінка кордон Lexus
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    На Закарпатті жінка намагалася вивезти чоловіка за кордон у багажнику (відео)