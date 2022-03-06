Як українцям виїхати до Польщі та отримати допомогу: інструкція для біженців

З 25 лютого пропуск осіб, які перетинають кордон пішки, здійснюється у всіх автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Польщею на Львівщині

Корисна інформація для українських біженців, які виїхали до Польщі чи лише прямують туди

Через вторгнення російських військ вже понад мільйон українців виїхали до сусідніх країн, що спростили умови вʼїзду та надають допомогу українцям з житлом, харчуванням тощо. Не є винятком і сусідня Польща.

Сайт «Сьогодні» зібрав всю необхідну інформацію для переселенців, що перебувають чи лише прямують до Польщі.

Нагадаємо, що виїзд за межі України заборонений чоловікам віком від 18 до 60 років. Серед винятків:

чоловіки, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік або висновок військово-лікарської комісії про непридатність;

особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років або на утриманні яких є дитина з інвалідністю;

усиновлювачі, опікуни або чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО.

Для перетину кордону при собі слід мати:

внутрішній паспорт, що посвідчує особу;

яккщо є, то закордонний;

свідоцтва про народження дітей;

медичну документацію.

З тваринами можна відʼїжджати і без ветеринарного паспорта.

З 28 лютого кордони Польщі, Словаччини, Угорщини громадяни України можуть перетинати без полісів страхування. Таке рішення підтримала ще й Молдова. Для інших країн поліс знадобиться.

Як дістатися до Польщі

Для початку вам потрібно дістатися до західних областей України. Нагадаємо, що «Укрзалізниця» повідомляє про евакуаційні рейси щодня на наступний день. Курсують вони за різними напрямками, час та маршрут можна переглянути в повідомленнях компанії у Facebook чи Telegram.

Із західних областей залізницею можна дістатися до Польської Республіки. Польська залізниця дозволила українцям безкоштовно користуватися поїздами категорії TLK та IC до 25 березня. Для цього при посадці достатньо показати документ, що посвідчує особу.

Пункти пропуску

З 25 лютого пропуск осіб, які перетинають кордон пішки, здійснюється:

у всіх автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Польщею на Львівщині;

у пункті пропуску «Устилуг», що на Волині;

у пункті пропуску «Шегині».

Всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні за посиланням.

Від кордону по Польщі

Від кордону автобусний перевізник Flixbus безкоштовно перевозить біженців. Рейс курсує від Перемишля та Жешува і розвозить людей по території Польщі.

Отримати безкоштовний квиток можна на вокзалі у Перемишлі в працівника компанії, який одягнений у фірмову зелену куртку з логотипом Flixbus.

Також можна отримати онлайн-квиток. Для цього потрібно надіслати запит на електронну пошту [email protected] з темою листа «Україна». В тексті листа треба вказати місто відправлення (Перемишль або Жешув) та місце призначення, своє ім'я та прізвище, номер телефону та адресу електронної пошти, на яку прийде квиток.

Як отримати допомогу в Польщі

Після прибуття в Польщу українці можуть скористатися допомогою, яку пропонує польський уряд (харчування, житло та іншу необхідну інформацію). Варто звернутися в один з цих пунктів за адресами:

Як бути українцям за кордоном

Українка Тетяна, яка займається репетиторством у Познані, поділилася корисною інформацією про проживання у Польщі:

обмін валюти за можливості краще здійснювати в Україні – у Польщі майже неможливо знайти обмінники з гривень на злотий;

медична допомога (первинна, екстрена, стаціонарна, обстеження) для громадян України є безкоштовною;

проїзд у потягах із українським паспортом безкоштовний до 25 березня;

на заправках пальне можна купити в одні руки щонайбільше 40 літрів;

стартові пакети польських мобільних операторів роздають одразу на кордоні з Україною безкоштовно.

Блогер із Вроцлава Людмила повідомила, що роботу шукати варто на таких сайтах:

Olx.pl.

Pracuj.pl.

Praca.pl.

Eurabota.com.

Flagma.pl.

Нагадаємо, за даними управління верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 3 березня понад 1,2 млн біженців залишили Україну.

Українці, які тікають від війни, матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років.

Європейський Союз надає перший транш у розмірі 500 млн євро на гуманітарну допомогу біженцям через вторгнення Росії в Україну.