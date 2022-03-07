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    Події в Україні

    Польща прийняла вже понад мільйон біженців з України

    Українці рятуються від бомбардувань та обстрілів - Польща прийняла вже понад мільйон біженців з України
    Українці рятуються від бомбардувань та обстрілів
    фото: Straż Graniczna

    Загалом із країни виїхало понад 1,5 млн громадян

    Станом на вечір 6 березня кількість людей. які виїхали до Польщі внаслідок бойових дій, перевищила мільйон. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі у Тwitter.

    Як наголосили прикордонники, тепер ці люди почуватимуться у безпеці.

    «Сьогодні (6 березня – ред.) о 20:00 кількість людей, які втекли з України до Польщі, перевищила мільйон. Це мільйон людських трагедій, мільйон людей, вигнаних війною зі своїх будинків», – йдеться у повідомленні польських прикордонників.

    В ООН повідомили, що за останні 10 днів понад 1,5 млн людей виїхали з України до сусідніх країн, рятуючись від агресії Росії.

    Європейський Союз погодився приймати українських біженців на три роки. Причому для цього не потрібно буде подавати попередній запит на отримання притулку.

    Нагадаємо, ЄС виділив перший транш допомоги українським біженцям.

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    Теги: прикордонники Польща ООН українці біженці
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    Польща прийняла вже понад мільйон біженців з України