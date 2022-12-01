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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 1 грудня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 1 грудня
Минулої доби рашисти били по середмістю Херсона
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Збільшилася інтенсивність обстрілів у Куп‘янському районі Харківщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Миколаївськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

Минулої доби російські війська випустили по прикордонню області 110 снарядів та мін. Постраждали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманьська громади.

В Білопільській громаді: росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (35 «прильотів») міську лікарню. Загинув 15-річний хлопець. Пошкоджено приміщення лікарні.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Степове, Кам'янське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Дорожнянка, Ольгівське, Новоданилівка, Залізничне, Ноаоандріївка, Чарівне, Малинівка, Преображенка.

Надійшло 24 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Росіяни знову обстрілювали Нікопольщину. Під вогонь російських «Градів» та важкої артилерії потрапили дві громади – Марганецька та Червоногригорівська. Попередньо, люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, газопровід та лінія електропередач. У Марганецькій громаді деталі обстрілів ще з’ясовуються.

Харківщина

Збільшилася інтенсивність обстрілів у Куп‘янському районі. Добровільна евакуація населення триває. Протягом доби росіяни практично кожні дві години наносили артилерійські удари. Виникали пожежі в будинках, господарчих спорудах, складах, вночі (близько 4 год) у Куп’янську окупанти вдарили ракетами С-300, є влучання лише по відкритих територіях.

Під обстрілами також прикордонні Вовчанська та Липецька громади. За даними екстренки, – без постраждалих.

Луганщина

На фронті на Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує вести оборону. Протягом минулої доби росіяни здійснили вогневий вплив по Новоселівському, Стельмахівці, Макіївці, Площанці, Невському, Червонопопівці і Білогорівці.

Всього протягом доби ворог здійснив 56 обстрілів позицій захисників Луганщини. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Стельмахіви і Білогорівки.

Донеччина

Сьогодні зранку – масований артобстіл центральної частини Авдіївки.  Вночі – обстріли околиць Курахового; позиційні бойові дії в районі Водяного, Опитного, Первомайського Очеретинської громади; періодичні обстріли селищ Бахмутське, Яковлівка, Роздолівка Соледарської громади.

Протягом доби – постійні обстріли Бахмута, селища Торське, Зарічне, населених пунктів вздовж всієї лінії фронту. За минулу добу на Донеччині: троє поранених.

Херсонщина

Ситуація в області залишається складною. Артилерійських та танкових обстрілів зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро. Російські загарбники знову обстріляли Херсон.

Минулої доби рашисти били по середмістю. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін. 70-річна мешканка Херсона через ворожий обстріл загинула у власній квартирі. 64-річний херсонець отримав поранення, коли перебував на вулиці - російські снаряди падали на дорогу.

У ніч проти 1 грудня знову було завдано удару по Херсону. Ворог влучив у багатоповерховий житловий будинок , який знаходиться у районі Дніпровського ринку. Після обстрілу на місці почалася пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.

На окупованій території Херсонської області продовжуються обстріли міста Каховка зі сторони сіл Роздольне та Коробки.

У звільнені громади Херсонської області доправляють гуманітарні вантажі від благодійних організацій, підприємств, волонтерів та в рамках державних програм.

Нагадаємо, триває 281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: Бахмут будинок ворог Дніпро евакуація населення обстріл окупанти пожежа поранення рашисти росіяни Херсон

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