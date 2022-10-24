Більше 300 млн грн на відновлення: два регіони України отримають кошти від уряду

Кошти виділені із €2 млрд макрофінансової допомоги від ЄС

Влада України виділила зруйнованим внаслідок повномасштабного вторгнення Росії регіонам кошти на відновлення. Понад 300 млн грн для відбудови інфраструктури отримали Харківська область та Київ. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, кошти виділені із €2 млрд макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

«Гроші підуть на соціальні та гуманітарні витрати бюджету. Загальна сума допомоги партнерів з початку війни перевищила $20 млрд. Вдячні за цю підтримку! Виділили додаткові 300 млн грн на відновлення Харкова та Харківщини та 37 млн грн на відновлення Києва», – повідомив глава уряду.

Він додав, що за останні місяці регіони країни вже отримали близько 5 млрд грн на відновлення пошкодженої війною інфраструктури.

Також, як стверджує Шмигаль, цього тижня було запущено програму «Відновлення» у рамках роботи Фонду енергоефективності. Вона дозволить спрямовувати кошти Фонду на відбудову пошкоджених житлових будинків.

«Створюємо Фонд ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Фонд цього року наповнюватиметься за рахунок конфіскованого російського майна. За останні 1,5 місяці АРМА продала заарештоване майно на 600 млн грн, що більше ніж за останні 5 років. І це лише початок», – повідомив прем'єр-міністр.

Крім того, за його словами, завдяки урядовій програмі «єРобота» найближчим часом розпочне працювати ще 500 нових бізнесів.

«Виділили на відповідні гранти понад 100 млн грн. Також за минулий тиждень надали 1,3 млрд грн пільгових кредитів у рамках програми «5-7-9». Усього з початку повномасштабної війни за цією програмою бізнесу виділено 55 млрд грн пільгових позик», – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, ЄС обіцяє Україні потужну фінансову допомогу. Також Європейський Союз затвердив рішення про щомісячне виділення Україні фінансової допомоги в розмірі €1,5 млрд протягом усього наступного року. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.