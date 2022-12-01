Зеленський назвав регіони, де найскладніша ситуація з електрикою

Люди повинні розуміти, на який проміжок часу у них відключать електрику

Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати систему країни

Ситуація з електроенергією залишається дуже складною у Києві та багатьох інших регіонах країни. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати систему країни.

«Станом на сьогоднішній вечір близько шести мільйонів абонентів у більшості областей нашої держави та у Києві відключені від електрики. Ситуація залишається дуже складною саме в столиці, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях. Енергетики та комунальники, наші всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час», – підкреслив президент.

Також Зеленський наголосив на важливості дотримання графіків відключень електроенергії, адже люди мають планувати своє життя.

«Дуже важливо, щоб люди розуміли, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику. Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість», – додав Зеленський.

Раніше повідомлялось, що Міненерго проведе перевірки дотримання графіків відключення електроенергії.

Нагадаємо, «Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням. Станом на 11:00 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності складає 27%.

Також міністр енергетики Герман Галущенко назвав умову, щоб відключення світла стали коротшими.