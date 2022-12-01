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Війна в Україні: НАТО інвестуватиме у виробництво боєприпасів радянського зразка

Юрій Лящук
glavcom.ua
Війна в Україні: НАТО інвестуватиме у виробництво боєприпасів радянського зразка
ЗСУ використовують велику кількість радянських снарядів
фото із соцмереж

НАТО розглядає усі варіанти для ефективного ведення війни України з РФ

НАТО розглядає варіант інвестування коштів у системи озброєнь радянської доби, які використовує українська армія. Про це CNN заявив голова Держдепартаменту США Ентоні Блінкен.

«Ми розглядаємо всі варіанти, щоб забезпечити українців тим, що їм потрібне і що для них буде ефективно. Це стосується й систем озброєнь радянської доби, які перебувають у ЗСУ десятиліттями, та, наприклад, забезпечення боєприпасами для цих систем. У деяких випадках це може вимагати виробництва чогось, що не відбувається вже деякий час», – сказав Блінкен.

26 листопада The New York Times повідомила, що країни-члени НАТО обговорюють можливість інвестицій у старі заводи в Чехії, Словаччині та Болгарії, щоб відновити виробництво снарядів для українських артилерійських систем радянського зразка.

У війні Росії з Україною використовують велику кількість артилерійських снарядів. Як розповів The New York Times неназваний представник НАТО, влітку на Донбасі ЗСУ щодня використали шість-сім тис. снарядів, російська армія – 40-50 тис. Для порівняння, під час війни в Афганістані США та їхні союзники з НАТО випускали близько 300 снарядів на день, а зараз у США за місяць випускається 15 тис. снарядів.

Нагадаємо, адміністрація Байдена розглядає можливість значного розширення підготовки українських військових на американській базі в Німеччині, зокрема йдеться про навчання до 2500 осіб.

Відзначимо, міноборони США уклало контракт на закупівлю системи протиповітряної оборони Nasams. Йдеться про угоду на понад $1 млрд.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен у середу підтвердив главі МЗС України Дмитру Кулебі готовність США надавати Києву системи ППО.

Як раніше повідомлялося, Україна, ймовірно, отримає нову допомогу від держав НАТО

До слова, Столтенберг пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла у війни.

Читайте також: Україна вже отримала зброї на $40 млрд: Блінкен повідомив чудові новини
Теги: США Ентоні Блінкен інвестиції росія війна Україна боєприпаси НАТО

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