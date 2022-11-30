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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 30 листопада

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 30 листопада
фото: ДСНС

Не припиняютья обстріли житлових кварталів Херсона, найбільше страждають ті, що розташовані уздовж берега

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Миколаївськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.  Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

Сьогодні зранку з території РФ здійснено обстріл з САУ смт. Краснопілля, Краснопільської ОТГ, Сумського району (10 приходів).

Інформація про постраждалих та руйнування цивільної інфраструктури уточнюється.

Вчора ввечері по с. Миропілля Миропільської територіальної громади Сумського району здійснено мінометний (калібру 120мм) обстріл (16 «приходів»). Інформація про постраждалих уточнюється. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне приватне домогосподарство.

Сьогодні зранку у с. Мала Рибиця Миропільської ТГ Сумського району при виконанні сільськогосподарських робіт на міні підірвався комбайнер. Обставини події встановлюються.

Запорізька область 

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Комишуваха, Білогір'я, Новоданилівка, Ольгівське, Степове, Червоне, Залізничне, Оріхів, Плавні, Кам'янське, Преображенка, Дорожнянка, Чарівне, Щербаки, Ноаоандріївка, Мала Токмачка, Загірне, Гуляйполе, Малі Щербаки.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина

Зранку росіяни знову ударили по Нікопольщині. Під обстріл потрапив сам Нікополь та Марганецька громада. Люди не постраждали. Представники ДСНС обстежують уражені території, з’ясовують наслідки атаки.

Харківщина

Під обстрілами Куп'янський район, окупанти протягом доби наносили артилерійські та ракетні удари. У Курилівській громаді внаслідок обстрілів горіли дві господарчі споруди, зруйновані дахи двох будинків, є влучання на території освітнього закладу.

У Козачій Лопані Харківського району обстріли росіян зруйновали чотири квартири багатоквартирного будинку. На щастя, без жертв.

Мінна небезпека лишається високою. 51-річний чоловік у Харкові знайшов вибухонебезпечний предмет, отримав вибухову травму, госпіталізований.

Луганщина

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Стельмахівки.

Неподалік Макіївки росіяни завдали авіаційних ударів. Вони обороняються на Куп’янському та Лиманському напрямках. Та все ж таки здійснили обстріли з танків та артилерії різних типів по Новоселівському, Стельмахівці, Макіївці, М’ясожарівці, Площанці, Невському, Червонопопівці.

За ніч ворог 10 разів обстрілював з артилерії позиції захисників Луганщини. Всього за добу: росіяни завдали два ракетних, три авіаудари та 57 обстрілів зі зброї усіх видів.

Донеччина

Постійні обстріли Бахмута. Місто без газу, електрики та зв'язку. Вчора у місті загинуло двоє і поранено 11 цивільних.

Ввечорі був обстріл Курахового, цілили у об'єкт критично важливої для області інфраструктури. Без жертв, пошкоджені приватні будинки.

Очеретинська громада: вночі поодинокі обстріли позицій по лінії бойових дій. Зранку збільшилась інтенсивність бойових дій в районі Первомайського, Водяного, Невельського.

Вночі потужні обстріли позицій та околиць Торецької громади із важкого озброєння та стрілецької зброї. Ситуація напружена, але контрольована в районі Озорянівки, Курдюмівки, Нью-Йорка, Північного, Південного, Шумів, Дружби, Магдалинівки та м.Залізного.

Зранку артилерійський обстріл Мар'їнки обстріли Авдіївки з артилерії та рсзо. За добу на Донеччині: троє загиблих, 15 поранених цивільних.

Миколаївська область 

Сьогодні зранку ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Наслідки уточнюються.

Херсонщина

Російські окупанти не припиняють артилерійські обстріли підрозділів українських військ і населених пунктів області на правому березі річки Дніпро.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, вогневого ураження з реактивної артилерії зазнав район населеного пункту Кізомис.

Під ворожий вогонь знову потрапили населені пункти Бериславського району, там зафіксовані пошкодження та руйнування житлових будинків мирних мешканців.

Не припиняютья обстріли житлових кварталів Херсона, найбільше страждають ті, що розташовані уздовж берега, зокрема, в районі Нафтогавані. Військові РФ намагаються поцілити в лінії електропередач та газорозподільчі станції.

Окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні. В будівлі вибиті вікна. Постраждалих немає.

29 листопада зі сторони села Коробки був обстріл міста Каховка. Четверо цивільних загинуло. Прильот був на території автозаправки «Онікс» та автомийки «Кристал». Пошкоджено комерційні будівлі та будинки мирних каховчан.

Також військовими РФ було обстріляно сміттєзбиральну машину КП, поранено працівників. Світло у місті є з перебоями. З перебоями доступний мобільний зв’язок, працює місцевий Інтернет-провайдер.

Станом на сьогодні у Херсоні близько 50 % побутових споживачів – зі світлом.

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Теги: військові ворог громада Дніпро домогосподарство інтернет місто небезпека обстріл озброєння окупанти росіяни чоловік Щастя

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