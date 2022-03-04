Зеленський відреагував на обстріл Запорізькій АЕС: термінове звернення до світу (відео)

Президент звертає увагу світу на загрозу

Президент України Володимир Зеленський виступив з терміновим зверненням до українців та світу через атаку Росії на Запорізьку АЕС.

«Європа зараз повинна прокинутись! Горить найбільша атомна станція Європи, прямо зараз розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами, тобто вони знають, куди стріляють, вони до цього готувались», – сказав очільник української держави.

Він звернувся до всіх українців та європейців, які знають, що таке слово «Чорнобиль». Це була глобальна катастрофа.

«Росія хоче це повторити й вже повторює... Але у шість разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні, Запорізьку АЕС в Енергодарі. Там шість енергоблоків, у Чорнобилі вибухнув один енергоблок», – наголосив президент.

Жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Це вперше в нашій історії. Держава-агресор вдалася до ядерного террору, сказав Зеленський.

Існує загроза замінування АЕС та шантажу світу ядерною катастрофою.

Раніше президент України Володимир Зеленський загострив увагу міжнародної спільноти на тому, що Росія просто зараз веде обстріл Запорізької АЕС. Про це йдеться на сторінці президента в Instagram.

«Зараз!!! Росія веде вогонь по атомній електростанції в Україні!!!», – написав англійською мовою глава держави.

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Він також опублікував відео обстрілу атомної електростанції російськими військами.

Нагадаємо, уночі 4 березня стало відомо про обстріл і пожежу на Запорізькій АЕС. Наразі кадирівці хочуть замінувати, йде бій всередині приміщення.

Також якщо вибухне, катастрофа буде у 10 разів більшою за Чорнобиль – Кулеба про обстріл ЗАЕС.

Стало відомо, що робити у разі радіаційної аварії.