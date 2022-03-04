  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Що робити у разі радіаційної аварії

    В умовах війни можуть статися різні надзвичайні ситуації. Одна з таких &ndash; радіаційна аварія - Що робити у разі радіаційної аварії
    В умовах війни можуть статися різні надзвичайні ситуації. Одна з таких – радіаційна аварія
    фото з відкритих джерел

    Практичні поради, які врятують життя

    У Центрі громадського здоров'я МОЗ України дали практичні поради, як діяти у випадках радіаційних аварій, які можуть статися внаслідок вибухів чи пожеж.

    Найперше правило – слухайте вказівки влади, ДСНС та інших установ, які координуватимуть на місцях.

    Як діяти при оповіщенні про радіаційну аварію

    Насамперед вам необхідно залишатися у приміщенні або негайно зайти до нього, якщо ви перебуваєте на вулиці. Алгоритм дій такий:

    • зайдіть в укриття, підвал або в середину будівлі (радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху);
    • заберіть всередину домашніх тварин;
    • закрийте всі вікна та двері у приміщенні;
    • зробіть кількаденний запас води у герметичних місткостях, а продукти загорніть у плівки і покладіть у холодильник або шафу;
    • підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов'язку для захисту органів дихання;
    • слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.

    «Виходьте на вулицю лише у разі нагальної потреби. Користуйтеся респіратором, одягніть плащ та гумові чоботи й рукавички», – зазначили у ЦГЗ.

    Вже після повернення додому зніміть верхній шар одягу і помістіть його у герметичний пакет – так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу. Якщо така можливість є, прийміть душ з милом, а голову помийте шампунем.

    Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волоссі. Не тріть і не подряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.

    Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками чи тканиною.

    Інші важливі поради

    • Пийте воду лише з перевірених джерел (кип'ятіння не позбавляє воду від радіоактивних речовин).
    • Їжте з герметичних контейнерів (консерви, банки, пляшки, коробки тощо). Також безпечною є їжа з холодильника або морозилки.


    Нагадаємо, окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС: влучили в енергоблок, пожежа, ядерна небезпека.

    Теги: ДСНС продукти їжа укриття
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Що робити у разі радіаційної аварії