Що робити у разі радіаційної аварії

В умовах війни можуть статися різні надзвичайні ситуації. Одна з таких – радіаційна аварія

Практичні поради, які врятують життя

У Центрі громадського здоров'я МОЗ України дали практичні поради, як діяти у випадках радіаційних аварій, які можуть статися внаслідок вибухів чи пожеж.

Найперше правило – слухайте вказівки влади, ДСНС та інших установ, які координуватимуть на місцях.

Як діяти при оповіщенні про радіаційну аварію

Насамперед вам необхідно залишатися у приміщенні або негайно зайти до нього, якщо ви перебуваєте на вулиці. Алгоритм дій такий:

зайдіть в укриття, підвал або в середину будівлі (радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху);

заберіть всередину домашніх тварин;

закрийте всі вікна та двері у приміщенні;

зробіть кількаденний запас води у герметичних місткостях, а продукти загорніть у плівки і покладіть у холодильник або шафу;

підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов'язку для захисту органів дихання;

слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.

«Виходьте на вулицю лише у разі нагальної потреби. Користуйтеся респіратором, одягніть плащ та гумові чоботи й рукавички», – зазначили у ЦГЗ.

Вже після повернення додому зніміть верхній шар одягу і помістіть його у герметичний пакет – так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу. Якщо така можливість є, прийміть душ з милом, а голову помийте шампунем.

Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волоссі. Не тріть і не подряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.

Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками чи тканиною.

Інші важливі поради

Пийте воду лише з перевірених джерел (кип'ятіння не позбавляє воду від радіоактивних речовин).

Їжте з герметичних контейнерів (консерви, банки, пляшки, коробки тощо). Також безпечною є їжа з холодильника або морозилки.



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