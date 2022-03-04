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    Події в Україні

    Якщо вибухне, катастрофа буде у 10 разів більшою за Чорнобиль – Кулеба про обстріл ЗАЕС

    Окупанти до дозволяють рятувальникам почати гасіння пожежі на АЕС - Якщо вибухне, катастрофа буде у 10 разів більшою за Чорнобиль – Кулеба про обстріл ЗАЕС
    Окупанти до дозволяють рятувальникам почати гасіння пожежі на АЕС
    скріншот із відео

    Катастрофа Запорізької АЕС матиме катастрофічні наслідки для Європи

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розмістив відкритий заклик до Росії негайно припинити обстріли Запорізької АЕС та дати пожежним командам ліквідувати наслідки атак, інакше континент чекає масштабна катастрофа. Про це він написав у Тwitter.

    «Російська армія з усіх боків обстрілює Запорізьку АЕС, найбільшу атомну електростанцію в Європі. Вже спалахнула пожежа. Якщо вона вибухне, це (катастрофа – ред.) у 10 разів буде більшою за Чорнобиль! Росіяни повинні негайно припинити вогонь, допустити пожежних, створити безпечну зону!», – написав глава української дипломатії.

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    Нагадаємо, окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС: влучили в енергоблок, пожежа, ядерна небезпека.

    Також стало відомо, що робити у разі радіаційної аварії.

    Теги: пожежа катастрофа армія обстріл АЕС Дмитро Кулеба
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    Якщо вибухне, катастрофа буде у 10 разів більшою за Чорнобиль – Кулеба про обстріл ЗАЕС