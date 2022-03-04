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    Події в Україні

    Окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС: влучили в енергоблок, пожежа триває, загроза ядерної небезпеки. ОНОВЛЮЄТЬСЯ (відео)

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    У місті застосовують &laquo;Гради&raquo; - Окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС: влучили в енергоблок, пожежа триває, загроза ядерної небезпеки. ОНОВЛЮЄТЬСЯ (відео)
    У місті застосовують «Гради»
    скріншот із відео

    ЗСУ обороняють Запорізьку атомну станцію

    На ЗАЕС вогнеборці не можуть почати ліквідацію пожежі через обстріли окупантів, які впритул розстрілюють рятувальників. О 2.09 зафіксоване влучання в перший енергоблок. Про це інформує «Енергоатом» у Telegram.

    Обстріл ведеться із 300 одиниць техніки.

    «Наразі момент вітер з боку станції дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських міст: Ростова-на-Дону та Краснодара», – йдеться в повідомленні.

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    Запорізька атомна електростанція палає в результаті обстрілів окупантами. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

    «Загроза світовій безпеці! В результаті безперервного обстрілу ворогом будівель та блоків найбільшої АЕС в Європі, палає Запорізька атомна станція!», – заявив він.

    Як повідомлялося, на підступах до Запорізької атомної електростанції вже понад годину тривають запеклі бої – українські військові дають відсіч російським окупантам, що пробують просунуться до АЕС з метою захоплення. Про це повідомляє мер Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.

    «Вже більше години на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші ЗСУ тримають оборону», – написав він вночі, 4 березня.

    Є інформація про постраждалих в ході битви, проте точну їх кількість і стан через бойові дії у розпалі поки назвати не можна.

    Один зі співробітників Запорізької атомної електростанції записав відеозвернення, в якому заявив, що Росія веде вогонь по АЕС. Відповідне звернення опубліковано в Telegram-каналі ЗАЕС.

    «Увага! Техніка Російської Федерації веде вогонь по Запорізькій АЕС. Існує реальна загроза ядерної небезпеки на найбільшій ядерній електростанції Європи. Вимагаємо припинити вогонь з важкої техніки по Запорізькій АЕС!», – наголосив він.

    Унаслідок обстрілів виникла пожежа на Запорізькій АЕС.

    Перед цим мер Енергодара повідомляв, що в напрямку атомної електростанції рухалася колона ворожої техніки, а в самому місті чутні гучні постріли.

    Також він опублікував відео боїв.

    Нагадаємо, ворог використовує «Гради» поблизу АЕС в Енергодарі.

    Як повідомлялося, окупанти прорвалися у напрямку до АЕС в Енергодарі.

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    Теги: ЗСУ військові АЕС Telegram Енергодар
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    Окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС: влучили в енергоблок, пожежа триває, загроза ядерної небезпеки. ОНОВЛЮЄТЬСЯ (відео)