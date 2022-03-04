Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк із «Градів»

Обстріл почався вночі

Глава Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що житлові будинки Сєвєродонецька накрили «Градами». Російські військові почали обстріл вночі. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на ефір телеканалу «Рада».

Він підкреслив, що поки невідомо чи є загиблі і поранені унаслідок обстрілу.

«Буквально десь годину тому знову обстріляли «Градами» моє рідне місто Сєвєродонецьк. Всі «Гради» лягли в житлові будинки. Ми зараз ще встановлюємо, які саме пошкодження», – заявив Гайдай.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Станиця Луганська тимчасово окупована, Сєверодонецьк готується до оборони.

Вчора окупанти нанесли авіаудар по Чернігову: кількість жертв значно зросла (відео).

Читайте також: