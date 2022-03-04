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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк із «Градів»

    Під вогонь потрапили житлові будинки - Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк із «Градів»
    Під вогонь потрапили житлові будинки
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Обстріл почався вночі

    Глава Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що житлові будинки Сєвєродонецька накрили «Градами». Російські військові почали обстріл вночі. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на ефір телеканалу «Рада».

    Він підкреслив, що поки невідомо чи є загиблі і поранені унаслідок обстрілу.

    «Буквально десь годину тому знову обстріляли «Градами» моє рідне місто Сєвєродонецьк. Всі «Гради» лягли в житлові будинки. Ми зараз ще встановлюємо, які саме пошкодження», – заявив Гайдай.

    Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Станиця Луганська тимчасово окупована, Сєверодонецьк готується до оборони.

    Вчора окупанти нанесли авіаудар по Чернігову: кількість жертв значно зросла (відео).

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    Теги: окупанти обстріл військові місто Сергій Гайдай
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    Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк із «Градів»