Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк із «Градів»
Обстріл почався вночі
Глава Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що житлові будинки Сєвєродонецька накрили «Градами». Російські військові почали обстріл вночі. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на ефір телеканалу «Рада».
Він підкреслив, що поки невідомо чи є загиблі і поранені унаслідок обстрілу.
«Буквально десь годину тому знову обстріляли «Градами» моє рідне місто Сєвєродонецьк. Всі «Гради» лягли в житлові будинки. Ми зараз ще встановлюємо, які саме пошкодження», – заявив Гайдай.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Станиця Луганська тимчасово окупована, Сєверодонецьк готується до оборони.
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