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Зять Медведчука приїхав у захоплений Маріуполь з «інспекцією» (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Зять Медведчука приїхав у захоплений Маріуполь з «інспекцією» (фото)
Рюмін раптово приїхав у захоплений Маріуполь
фото: Россети

Рюмін нібито проінспектував відновлення електромережевих об'єктів

Зять, обвинуваченого у держзраді, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука Андрій Рюмін раптово приїхав у захоплений Маріуполь. У місто від нібито прибув з інспекцією як генеральний директор ПАТ «Россети». Про це повідомила пресслужба компанії.

Рюмін нібито проінспектував відновлення електромережевих об'єктів міста, а також побував у низці інших окупованих росіянами населених пунктів Донецької області.

«Генеральний директор ПАТ «Россети» Андрій Рюмін проінспектував хід відновлення електромережевих об'єктів м. Маріуполя та ряду інших населених пунктів, а також оглянув лінію електропередачі 35 кВ «Місто 2 – Очисні споруди 1, 2», яка цього тижня була введена в експлуатацію після ремонту» – йдеться у повідомленні.

Зять Медведчука приїхав у захоплений Маріуполь з «інспекцією» (фото) фото 1

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Маріуполі загарбники намагаються вивезти з морського порту всю металопродукцію до Росії.

Також рашисти почали вирізати металургійний комбінат ім. Ілліча на металобрухт. 

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