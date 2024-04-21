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115 бойових зіткнень. Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
115 бойових зіткнень. Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація станом на ранок 21 квітня щодо російського вторгнення

Триває 788-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворожі обстріли України

Загалом за добу ворог завдав 15 ракетних та 63 авіаційні удари, здійснив 109 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Козача Лопань, Синьківка, Слобожанське, Нескучне, Перемога Харківської області; Стельмахівка Луганської області; Новосадове, Ямполівка, Часів Яр, Олександропіль, Новоолександрівка, Соловйове, Новобахмутівка, Бердичі, Нью-Йорк, Красногорівка, Очеретине, Водяне, Шахтарське, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське, Велика Новосілка, Спірне, Ступочки, Іванівське та Андріївка Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Новоберислав, Львове та Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, два рази атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших захисників у районах населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 28 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Невельське та Олександропіль Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, чотири рази атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, окупанти здійснили три безуспішні атаки позицій наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Успішні удари ЗСУ по позиціях окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління, двох районах зосередження особового складу, одному складу боєприпасів, одному засобу протиповітряної оборони, одному району зосередження озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, що українські сили нещодавно просунулися на південь від Кремінної під час позиційних боїв уздовж лінії Сватове-Кремінна 20 квітня. 

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Теги: війна Генштаб фронт

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