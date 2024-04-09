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Україна програє війну без допомоги США – Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна програє війну без допомоги США – Зеленський
Глава держави вважає, що Росія незабаром буде все наполегливіше втягувати в дебати ядерну зброю
фото: glavcom.ua

Володимир Зеленський: «Якщо Україна програє війну, інші держави будуть атаковані» 

Якщо найближчим часом Конгрес Сполучених Штатів Америки не затвердить рішення про надання допомоги Києву, Україна програє війну з Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

«Якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. Ми маємо знайти суспільний формат для цього. Якщо Україна програє війну, інші держави будуть атаковані», – заявив Зеленський.

Зеленський також вважає, що Росія незабаром буде все наполегливіше втягувати в ці дебати ядерну зброю, зазначає CNN.

Як повідомлялося, сьогодні, 9 квітня, міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон зустрінеться з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном під час свого візиту до США, а також проведе пресконференцію з законодавцями в Конгресі. Він закликатиме ухвалити пакет допомоги Україні. 

Раніше президент закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити додаткове фінансування на допомогу Україні, пояснивши, що від цього залежать можливості України на полі бою.За словами Зеленського, поки Україна не знатиме, що має постійну підтримку США, то залишатиметься там, де є зараз на сході. Він додав, що ЗСУ можуть проводити обмежені наступальні операції, але щоб витіснити росіян, потрібно більше зброї.

До відома, Білий дім звинуватив Конгрес США у тому, що Україна втрачає позиції на полі бою.

Як повідомлялося, у Палаті представників США питання допомоги Україні можуть поставити на голосування в середині квітня або навіть пізніше. Спікер Майк Джонсон все ще шукає, як пом’якшити спротив з боку радикальних республіканців.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван боявся, що Росія завдасть ядерного удару по Америці, якщо вона виділить занадто багато зброї Україні.

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Теги: США Володимир Зеленський війна

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