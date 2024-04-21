Коли Україна покращить оперативне положення на фронті: прогноз ISW

ЗСУ, скоріш за все, залучать достатню допомогу від США для придушення російських наступальних операцій у червні 2024 року

Російське військове командування може внести значні зміни у план своєї наступальної операції

Україна, ймовірно, значно покращить своє оперативне становище до червня 2024 року, попри затримки з надходженням американської безпекової допомоги на лінію фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що російське військове командування, ймовірно, розгляне значні зміни у широкомасштабній наступальній операції, яку воно, як очікується, розпочне у червні, хоча все ще може відбуватися за планом.

Українські Збройні сили, скоріш за все, залучать достатню допомогу від США для придушення російських наступальних операцій у червні 2024 року. Саме цього місяця, на думку начальника Головного управління військової розвідки України (ГУР) Кирила Буданова, росіяни розпочнуть очікуваний широкомасштабний літній наступ.

Окупанти, ймовірно, оцінювали, що українські сили не зможуть захистити від поточних і майбутніх наступальних операцій Росії через затримки або повне припинення військової допомоги США. Швидше за все, це припущення було невід’ємною частиною оперативного планування Росії на це літо.

Окупаційні війська створюють резерви оперативного та стратегічного рівня для підтримки своїх очікуваних літніх наступальних зусиль, але, ймовірно, роблять це, ґрунтуючись на припущенні, що навіть погано навчені та погано оснащені війська зможуть наступати проти українських сил, які не мають необхідних коштів, артилерійських та зенітних боєприпасів. Україна тим часом вирішує свої власні кадрові проблеми та, ймовірно, продовжить проводити ротацію для відпочинку та поповнення підрозділів, хоча для того, щоб ці зусилля дали суттєвий ефект, потрібен час.

Українські офіційні особи раніше заявляли, що російські сили, швидше за все, продовжать проводити цього літа наступальні операції, спрямовані на захоплення решти Донецької та Луганської областей, але також можуть розпочати наступальну операцію із захоплення Харкова.

Українські сили з покращеним матеріально-технічним забезпеченням та особовим складом, які, ймовірно, утримуватимуть лінію фронту у червні 2024 року, підірвуть цю оперативну мету одночасних російських наступальних операцій на ширшому фронті.

Російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться задуматися про те, чи здійсненні цілі його літніх наступальних зусиль і чи достатні нинішні засоби концентрації та підготовки російських сил для проведення запланованих наступальних операцій з урахуванням очікуваного відновлення постачання зброї від США.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени попри порушення регламенту підняли українські прапори.

Також президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Він наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

Водночас лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.