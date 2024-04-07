Президентські вибори у Словаччині, нічна атака на Україну: головне за ніч

Головні новини ночі проти 7 квітня

Росіяни атакували Харків: є влучання у будинок, Пеллегріні переміг на виборах у Словаччині: що це означає для України, Соратниця Трампа має намір зірвати допомогу Україні, Німеччина підіймала у небо винищувачі: причина, Війська США у підвищеній готовності через ймовірну атаку Ірану на Ізраїль. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 6 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Росіяни атакували Харків: є влучання у будинок

Вночі проти 7 квітня у Харкові пролунали вибухи. Внаслідок атаки виникла пожежа. Про це повідомляє харківський міський голова Ігор Терехов.

«Один з безпілотників влучив у приватний будинок. Пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили повідомляли, що безпілотники атакують Харків.

Союзник Фіцо переміг на виборах у Словаччині: що це означає для України

У суботу, 6 квітня, кандидат від лівого націоналістичного уряду Словаччини Петер Пеллегріні переміг на президентських виборах, зміцнивши контроль над країною проросійського прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Про це повідомляє Reuters.

За результатами виборів, Петер Пеллегріні набрав 53,12 % голосів виборців, а Іван Корчок 46,87 %.

Хто такий Петер Пеллегріні?

48-річний Петер Пеллегріні з 15 березня 2018 року до 20 березня 2020 року обіймав посаду прем'єр-міністра Словаччини.

Видання пише, що Пеллегріні нині спікер парламенту та давній союзник Роберта Фіцо, який обрав його прем’єр-міністром після того, як був змушений піти у відставку на тлі громадських протестів проти корупції, після вбивства журналіста-розслідувача у 2018 році.

Згодом Петер Пеллегріні відокремився від Фіцо, щоб створити власну партію «Голос», більш центристську та ліберальну, ніж популістсько-ліва SMER-SSD Фіцо. Однак сформував уряд із Фіцо та націоналістичною SNS у жовтні минулого року.

«Президенти Словаччини не мають багатьох виконавчих повноважень, але можуть накладати вето на закони або оскаржувати їх у конституційному суді. Вони призначають суддів конституційного суду, які можуть стати важливими в політичних суперечках щодо долі реформ Фіцо, які значно пом’якшать покарання за корупцію», – пише Reuters.

Після результатів виборів Пеллегріні сказав, що його перемога означає, що уряд матиме підтримку у своїх цілях, а не зіткнеться з «опозицією».

Видання зазначає, що Пеллегріні, якого вважають більш поміркованим, ніж Фіцо, раніше в суботу заявив, що його обрання не означатиме поспішних змін у зовнішній політиці.

«Мова не йде про подальший напрямок зовнішньої політики. Я також гарантую, як і інший кандидат, що ми й надалі будемо сильним членом ЄС і НАТО», – сказав він після голосування.

Що казав Петер Пеллегріні про Україну?

У лютому 2024 Петер Пеллегріні натякнув, що після двох років війни потрібно було б задуматися про дипломатичні рішення ситуації.

«Ми всі стоїмо за Україну та засуджуємо Росію як агресора. З іншого боку, після двох років війни, після того, як багато було надано допомоги минулого року, наразі ми перебуваємо в глухому куті і не бачимо вирішення цього конфлікту… Варто було б спробувати створити можливості для дипломатичного рішення… Я не впевнений у військовому рішенні без допомоги дипломатії. Я боюся, що якщо ми не спробуємо вирішити це дипломатичним шляхом, через рік ми знову тут зустрінемося і будемо констатувати, що Україна втратила ще кілька десятків тисяч життів», – сказав політик.

Петер Пеллегріні закликав до «негайного припинення вогню та початку мирних переговорів» Росії та України, під час своїх дебатів.

Петер Пеллегріні виступив за припинення підтримки України зброєю, коли на парламентських виборах у Словаччині переміг Роберт Фіцо.

Також Пеллегріні вважав, що санкції проти Москви в більшості випадків неефективні та негативно позначилися на жителях Словаччини.

У січні 2024 року політик зазначав, що влада Словаччини вирішила не розривати приватні військові контракти, які були укладені з Україною.

Результат виборів президента Словаччини є неочікуваним, адже екзитпол свідчив, що Іван Корчок переможе. Зазначалося, що 51,1% голосів виборців отримає Корчок, а Пеллегріні 48,9 %.

Соратниця Трампа має намір зірвати допомогу Україні

Республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, заявила, виступає проти надання пакета підтримки Україні. Вона стверджує, що змусить голосувати за усунення спікера Палати представників Майка Джонсона, якщо він просуватиме надання допомоги Україні. Про це повідомляє CNN.

Джонсон зараз перебуває «між молотом і ковадлом», а Грін має намір заблокувати фінансування України, що стане величезним ударом як по НАТО, так і по прихильності США міжнародному порядку після Другої світової війни, йдеться в матеріалі.

CNN пише, що один із варіантів, спрямований на заспокоєння крайнього правого флангу партії республіканців, передбачав би структурування коштів для України в якості позики, а не прямої допомоги. Але Марджорі Тейлор Грін бурхливо відреагувала на дану пропозицію

«Зараз у нас не спікер-республіканець; це спікер від демократів», – сказала Грін, хоча оглядач називає Джонсона найбільш консервативним оратором за останній час.

Видання пише, що це протистояння демонструє, наскільки далеко відійшла Республіканська партія від епохи Рональда Рейгана. Партія, яка колись закликала радянського прем’єра Михайла Горбачова «знести цю стіну», тепер швидко стає партією «Америка перед усім» і фактично заявляє російському диктатору Владіміру Путіну: «Роби все, що хочеш, тільки залиш нас у спокої».

«Якщо Грін та її колеги переможуть зараз або навіть у наступному протистоянні проти України, ми вступимо в нову, невизначену та ще більш небезпечну еру», – пише видання.

Німеччина підіймала у небо винищувачі: причина

Військово-повітряні сили Німеччини 6 квітня підняли винищувачі у небо через порушення повітряного простору російським військовим літаком. Про це Team Luftwaffe повідомляє у соцмережі Х.

«Наші євро-винищувачі з VAPB вилетіли сьогодні з Лієлварде, Латвія, щоб перехопити російський COOT-A (Іл-20) над Балтійським морем, який рухався без транспондера», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже другий інцидент за 2024 рік, коли винищувачі ВПС Німеччини Eurofighters були змушені супроводжувати російський військовий літак. Наприкінці січня вони також протягом нетривалого часу супроводжували російський військовий літак біля острова Рюген у міжнародному повітряному просторі, перш ніж той повернув назад на схід. Той російський літак-розвідник також летів з відключеним сигналом транспондера.

Винищувачі вилетіли з латвійської бази Лієлварде. Німеччина в складі НАТО бере участь у повітряному спостереженні за небом країнам Балтії.

Війська США у підвищеній готовності через ймовірну атаку Ірану на Ізраїль

США готуються до можливої атаки Ірану на ізраїльські або американські об’єкти у відповідь на нещодавній удар Ізраїлю по іранському посольству в Сирії, у результаті якого загинуло сім людей. Про це повідомляє Reuters.

«Ми, безумовно, перебуваємо у стані підвищеної пильності», – заявив у п'ятницю американський чиновник та підтвердив, що атака може статися наступного тижня.