Аналітики повідомили, що ЗСУ просунулися на південь від Кремінної

Підрозділи чеченського загону спецназу імені Ахмата «Аїда» діють у районі Серебрянського лісу

Українські сили нещодавно просунулися на південь від Кремінної під час позиційних боїв уздовж лінії Сватове-Кремінна 20 квітня. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 квітня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Білогорівки (на південь від Кремінної), хоча, ймовірно, не протягом останніх 24 годин. Позиційні бої тривали на південний захід від Сватового біля Твердохлібового; біля самої Кремінної; на захід від Кремінної біля Ямполівки, Тернів, Торського; і на південь від Кремінної біля Діброви, Григорівки та Білогорівки. Повідомляється, що підрозділи чеченського загону спецназу імені Ахмата «Аїда» діють у районі Серебрянського лісу (на південь від Кремінної).

карта: ISW

20 квітня тривали позиційні бойові дії на сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута), однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Генштаб України повідомив, що російські війська марно атакували поблизу Верхньокам’янського (на схід від Сіверська) та Спірне (на південний схід від Сіверська). Повідомляється, що на сіверському напрямку діють підрозділи 123-ї окремої мотострілецької бригади (2-й армійський корпус «ЛНР»).

карта: ISW

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Часового Яру на тлі триваючих боїв у цьому районі 20 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 квітня, показують, що російські війська незначно просунулися вздовж траси Т0504 (Часів Яр-Бахмут) на північний захід від Іванівського (на південний схід від Часів Яру).