Аеродром Василькова повністю знищено, окупанти вгатили в нього вісім ракет

Через обстріл знищено льотну смугу, здетонував склад із боєприпасами

По аеродрому Василькова окупанти випустили вісім ракет. Він повністю знищений, повідомила міський голова Наталія Баласинович.

«Сьогодні близько 7:00 ворожі сили обстріляли місто Васильків, вісім ракет влучили, обстріляли аеропорт. Внаслідок завданих ракетних ударів аеропорт повністю знищено, знищено льотну смугу, здетонував склад із боєприпасами, й вони досі детонують, знищено склад із паливно-мастильними матеріалами, повністю ліквідовано здатність нашого аеропорту», – сказала Баласинович у відеозверненні на своїй сторінці у фейсбуці 12 березня.

Раніше сьогодні у поліції повідомили, що через обстріл з боку РФ у Василькові на Київщині горить склад із боєприпасами. За повідомленням поліції, на місці пожежі працюють рятувальники. Інформація про потерпілих і пошкоджені будинки уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у Василькові внаслідок авіаудару горить нафтобаза.

Синоптикиня Наталія Діденко розповіла, куди вітер може віднести небезпечний дим.

«Дим та шкідливі речовини будуть розтікатися. Що зараз із вітром? У Василькові зараз напрямок вітру північний, тобто з півночі, невеликий. Далі, під ранок, напрямок перейде на північно–західне походження. Вдень у неділю дутиме знову з півночі, але посилиться. В другій половині дня неділі вітер зміниться на південно–східний, помірний, не слабкий. Легко розрахувати, куди коливатиметься основна маса цієї небезпечної гарі», – зазначила Наталія Діденко.