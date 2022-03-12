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    Події в Україні

    Аеродром Василькова повністю знищено, окупанти вгатили в нього вісім ракет

    Близько 7:00 ворожі сили обстріляли місто Васильків - Аеродром Василькова повністю знищено, окупанти вгатили в нього вісім ракет
    Близько 7:00 ворожі сили обстріляли місто Васильків
    фото: скріншот із відео

    Через обстріл знищено льотну смугу, здетонував склад із боєприпасами

    По аеродрому Василькова окупанти випустили вісім ракет. Він повністю знищений, повідомила міський голова Наталія Баласинович.

    «Сьогодні близько 7:00 ворожі сили обстріляли місто Васильків, вісім ракет влучили, обстріляли аеропорт. Внаслідок завданих ракетних ударів аеропорт повністю знищено, знищено льотну смугу, здетонував склад із боєприпасами, й вони досі детонують, знищено склад із паливно-мастильними матеріалами, повністю ліквідовано здатність нашого аеропорту», – сказала Баласинович у відеозверненні на своїй сторінці у фейсбуці 12 березня.

    Раніше сьогодні у поліції повідомили, що через обстріл з боку РФ у Василькові на Київщині горить склад із боєприпасами. За повідомленням поліції, на місці пожежі працюють рятувальники. Інформація про потерпілих і пошкоджені будинки уточнюється.

    Раніше повідомлялося, що у Василькові внаслідок авіаудару горить нафтобаза.

    Синоптикиня Наталія Діденко розповіла, куди вітер може віднести небезпечний дим.

    «Дим та шкідливі речовини будуть розтікатися. Що зараз із вітром? У Василькові зараз напрямок вітру північний, тобто з півночі, невеликий. Далі, під ранок, напрямок перейде на північно–західне походження. Вдень у неділю дутиме знову з півночі, але посилиться. В другій половині дня неділі вітер зміниться на південно–східний, помірний, не слабкий. Легко розрахувати, куди коливатиметься основна маса цієї небезпечної гарі», – зазначила Наталія Діденко.

    Теги: окупанти обстріл аеропорт рятувальники місто Васильків
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    Аеродром Василькова повністю знищено, окупанти вгатили в нього вісім ракет