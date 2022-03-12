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    Події в Україні

    Здригався весь Кропивницький: окупанти обстріляли аеродром «Канатове»

    Аеродром поблизу Кропивницького вже вдруге під обстрілом - Здригався весь Кропивницький: окупанти обстріляли аеродром «Канатове»
    Аеродром поблизу Кропивницького вже вдруге під обстрілом
    фото з відкритих джерел

    Начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович розповів про ситуацію

    Ракетами знову обстріляли аеродром «Канатове». Ворог гатив так, що здригався увесь Кропивницький і території навколо. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

    «Не дивлячись на затяжні тривоги і бомбардування Кіровоградщина продовжувала приймати біженців. З початку війни їх вже понад 43 тисячі. Вчора заселили більше 6 тисяч, з них – майже 1800 дітей. Під сиренами народилися 20 діток – 10 дівчаток і 10 хлопчиків. І з Харкова, і з Полтави – всі наші», – повідомив Райкович.

    Нагадаємо, російський окупант обстріляв аеродром «Канатове» під Кропивницьким 1 березня.

    Як раніше повідомлялося, російські окупанти з ранку 1 березня завдали ракетного удару по Харкову. Зокрема одна із ракет потрапила на Майдан Свободи.

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    Теги: Росія окупанти геноцид вбивство обстріл Кропивницький бомбардування Кіровоградщина міст
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    Здригався весь Кропивницький: окупанти обстріляли аеродром «Канатове»