Здригався весь Кропивницький: окупанти обстріляли аеродром «Канатове»
Начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович розповів про ситуацію
Ракетами знову обстріляли аеродром «Канатове». Ворог гатив так, що здригався увесь Кропивницький і території навколо. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
«Не дивлячись на затяжні тривоги і бомбардування Кіровоградщина продовжувала приймати біженців. З початку війни їх вже понад 43 тисячі. Вчора заселили більше 6 тисяч, з них – майже 1800 дітей. Під сиренами народилися 20 діток – 10 дівчаток і 10 хлопчиків. І з Харкова, і з Полтави – всі наші», – повідомив Райкович.
Нагадаємо, російський окупант обстріляв аеродром «Канатове» під Кропивницьким 1 березня.
Як раніше повідомлялося, російські окупанти з ранку 1 березня завдали ракетного удару по Харкову. Зокрема одна із ракет потрапила на Майдан Свободи.
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