Частини колони окупантів під Києвом розосередилися – британська розвідка

Окупанти намагаються оточити столицю

На північний захід від Києва тривають бої із сухопутними військами РФ. Окупанти зараз перебувають приблизно за 25 кілометрів від центру української столиці. Про це свідчать дані британської розвідки.

У розвідці Британії стверджують, що частини величезної російської військової колони на північ від Києва розосередилися – це може свідчити про спробу оточити місто.Не виключено, що це – спроба росіян зменшити вразливість своїх військ до українських контратак.

Київ не оточений, поставка всіх необхідних продуктів, медикаментів і пального забезпечена. Про це на телемарафоні сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Крім того, місто продовжує разом з військовими і терробороною працювати над укріпленням Києва. Зокрема, на дорогах встановлюються блокпости.

Нагадаємо, розвідка Міноборони змогла встановити й оприлюднила імена батальйону морських піхотинців армії окупанта. Встановлена група чинить злочини проти мирного населення. Усі оприлюднені дані стосуються військової частини російського міста Астрахань.

До слова, у Василькові під Києвом знову горить нафтобаза.