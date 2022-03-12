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    Частини колони окупантів під Києвом розосередилися – британська розвідка

    На підступах до Києва щодня йдуть запеклі бої - Частини колони окупантів під Києвом розосередилися – британська розвідка
    На підступах до Києва щодня йдуть запеклі бої
    фото Maxar

    Окупанти намагаються оточити столицю

    На північний захід від Києва тривають бої із сухопутними військами РФ. Окупанти зараз перебувають приблизно за 25 кілометрів від центру української столиці. Про це свідчать дані британської розвідки.

    У розвідці Британії стверджують, що частини величезної російської військової колони на північ від Києва розосередилися – це може свідчити про спробу оточити місто.Не виключено, що це – спроба росіян зменшити вразливість своїх військ до українських контратак.

    Київ не оточений, поставка всіх необхідних продуктів, медикаментів і пального забезпечена. Про це на телемарафоні сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

    Крім того, місто продовжує разом з військовими і терробороною працювати над укріпленням Києва. Зокрема, на дорогах встановлюються блокпости.

    Нагадаємо, розвідка Міноборони змогла встановити й оприлюднила імена батальйону морських піхотинців армії окупанта. Встановлена група чинить злочини проти мирного населення. Усі оприлюднені дані стосуються військової частини російського міста Астрахань.

    До слова, у Василькові під Києвом знову горить нафтобаза.

    Теги: розвідка окупанти Київ Міноборони війна Велика Британія населення #stoprussia
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    Частини колони окупантів під Києвом розосередилися – британська розвідка