Масштаби втрат свідчать про повну непридатність російської армії ‒ Карл Більдт

За різними даними, Росія втратила вже третину своєї військової техніки

Військова частина, яка має втрати на третину, вважається непридатною

Масові втрати, які окупанти зазнають щодня на теренах України, свідчать про непридатність російської армії. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.

Карл Більдт заявив про слабкість російської армії

«У Вашингтоні я чув підрахунки, що за два тижні приблизно чверть російської військової техніки під час вторгнення в Україну було знищено або виведено з ладу. З давніх часів пам'ятаю, що військова частина, яка має втрати на третину, вважається непридатною», – написав він у Twitter.

Нагадаємо, підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади знищив ворожу крилату ракету над Дніпром. Також українські військові знищили танк ворога на підході до Маріуполя.

Варто зазначити, що чимало російської військової техніки було знищено чи відбито у ворога за ці дні.

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На нього можна надсилати дані про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів. Отриману інформацію спершу перевіряє СБУ, а потім відпрацьовують військові. Це дозволяє нищити ворога більш ефективно. Тож не забувайте про чат-бот, коли побачили підозрілих осіб чи ворожу техніку!