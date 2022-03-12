У Василькові під Києвом знову горить нафтобаза

Пожежа на нафтобазі виникла через авіаудар

У Василькові внаслідок авіаудару горить нафтобаза. Про це голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Телеграмі.

«У Василькові після авіаудару горить нафтобаза. У селі Крячки окупант вночі обстріляв нафтобазу», – заявив Кулеба.

За інформацією Нацполіції у Київській області, близько 7:00 російські військові скинули щонайменше шість ракет в районі військового аеродрому у Василькові та пошкодили склад з боєприпасам, детонують снаряди. Інформацію про травмованих і загиблих уточнюють.

Нафтобаза у Василькові горить уже вдруге. Нагадаємо, російська армія в ніч на неділю, 27 лютого, завдала ракетного удару по Василькову неподалік Києва.

Синоптикиня Наталія Діденко розповіла, куди вітер може віднести небезпечний дим.

«Дим та шкідливі речовини будуть розтікатися. Що зараз із вітром? У Василькові зараз напрямок вітру північний, тобто з півночі, невеликий. Далі, під ранок, напрямок перейде на північно–західне походження. Вдень у неділю дутиме знову з півночі, але посилиться. В другій половині дня неділі вітер зміниться на південно–східний, помірний, не слабкий. Легко розрахувати, куди коливатиметься основна маса цієї небезпечної гарі», – зазначила Наталія Діденко.