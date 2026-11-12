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Ахметов обговорив із командою свого Фонду результати року та плани на майбутнє (фото)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ахметов обговорив із командою свого Фонду результати року та плани на майбутнє (фото)

«Допомагати людям, які опинилися в біді»: Рінат Ахметов обговорив із командою свого Фонду результати року та плани на майбутнє

Сьогодні Рінат Ахметов провів зустріч із членами наглядової ради та директоркою Фонду Ріната Ахметова. Учасники обговорили результати роботи за рік, проаналізували реалізовані ініціативи та спланували подальшу діяльність Фонду на наступний рік і перспективу.

«Ми зустрілися з командою фонду для того, щоб проаналізувати, як ми проходимо цей рік, що у нас вийшло, а що – ні. А головне – для того, щоб спрогнозувати й спланувати наступний рік і наступні роки. Наша робота націлена на те, щоб Україна вистояла і добилася справедливого та довгострокового миру. Ну і, звісно ж, щоб допомогти людям. Людям, які опинилися в біді. Людям, які опинилися в дуже складній ситуації», – зазначив Рінат Ахметов. 

Ахметов обговорив із командою свого Фонду результати року та плани на майбутнє (фото) фото 1

Рінат Ахметов подякував команді Фонду за роботу, відданість своїй справі та допомогу людям, які опинилися в біді й складних життєвих обставинах. З початку повномасштабного вторгнення росії Рінат Ахметов спрямував понад 15 млрд гривень на підтримку Збройних сил України та допомогу цивільним українцям.

До слова, Ахметов продовжить інвестувати в українську енергетику попри російські атаки.

Теги: Рінат Ахметов

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