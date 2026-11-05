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Інвестиційна компанія Ахметова виходить з агробізнесу: хто стане новим власником

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Інвестиційна компанія Ахметова виходить з агробізнесу: хто стане новим власником
Компанія SCM заявила, що зміна інвестора не вплине на поточну діяльність аграрної групи HarvEast та її зобов’язання
фото: SCM

Сторони за взаємною згодою не розголошують суму угоди

Інвестиційна компанія SCM домовилася про продаж своєї частки в аграрній групі HarvEast паливній групі Parallel. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву SCM.

Антимонопольний комітет надав Parallel Nafta Limited дозволи на набуття контролю над компаніями UA Agrocom Limited та UAC Finance Limited. Це холдингові компанії HarvEast, зареєстровані в місті Тортола на Британських Віргінських островах.

Сторони за взаємною згодою не розголошують суму угоди.

«Зміна інвестора не вплине на поточну діяльність аграрної групи HarvEast та її зобов’язання. Усі операційні процеси тривають у штатному режимі, а домовленості з партнерами, пайовиками, орендодавцями та місцевими громадами зберігаються в повному обсязі як на період укладення угоди, так і після її закриття протягом 2027 року», – йдеться у повідомленні.

System Capital Management (SCM) – міжнародна інвестиційна компанія, заснована українським бізнесменом Рінатом Ахметовим.

HarvEast (агрохолдинг HarvEast Holding) – це велика українська сільськогосподарська компанія, яка спеціалізується на рослинництві та насінництві.

Parallel – українська мережа автозаправних комплексів, власником і генеральним директором якої є Олександр Дубінін. У 2020 році Дубінін придбав мережу Parallel у групи SCM Ріната Ахметова. У 2024 році компанія розширила паливний бізнес завдяки придбанню активів мережі Motto.

До слова, група «Метінвест» увійшла до переліку найбільших інвесторів України за підсумками 2022–2025 років у рейтингу, підготовленому Liga.net спільно з Федерацією роботодавців України. За цей період компанія інвестувала в українську економіку 43,6 млрд грн. 

Теги: бізнес Рінат Ахметов

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