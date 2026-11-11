Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button
1722-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Рінат Ахметов сьогодні: бізнес SCM та діяльність під час війни

Реклама
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Рінат Ахметов сьогодні: бізнес SCM та діяльність під час війни
Рінат Ахметов

Рінат Ахметов – засновник і єдиний акціонер міжнародної інвестиційної групи компаній SCM

Рінат Ахметов – український підприємець, засновник і єдиний акціонер міжнародної інвестиційної групи компаній SCM. Її портфель охоплює понад 250 підприємств, на яких працюють близько 150 тис. людей. 

Із 11 жовтня 1996 року Ахметов Рінат Леонідович також є президентом донецького ФК «Шахтар».

Рінат Ахметов: біографія підприємця і створення SCM

Рінат Леонідович Ахметов розпочав підприємницьку діяльність на початку 1990-х років із торгівлі промисловою сировиною та продукцією. Згодом він зосередився на підприємствах, пов’язаних із видобуванням коксівного вугілля, виробництвом коксу та металургією. Наприкінці десятиліття до його бізнес-портфеля почали входити промислові активи, а у 2000 році було створено System Capital Management для управління ними.

Який бізнес у Ріната Ахметова

Напрям

Бізнес SCM

Чим займається

Металургія та видобування

Metinvest

виробництво сталі, видобування й переробка залізної руди

Енергетика

DTEK

генерація, розподіл електроенергії, видобування та відновлювана енергетика

Банківський сектор

ПУМБ

послуги для приватних і корпоративних клієнтів

Інвестиції

umgi

сировинний сектор, промислова переробка та трейдинг 

Телекомунікації

«Укртелеком»

фіксований зв’язок та інтернет-інфраструктура

Транспорт і логістика

Lemtrans

залізничні перевезення, експедирування та сервіс

Нерухомість

ESTA Holding

девелопмент та управління комерційною нерухомістю

Сільське господарство

HarvEast

рослинництво, насінництво, молочне виробництво та садівництво 

Ритейл

ЦУМ Київ

універмаг і роздрібна торгівля

Як повномасштабна війна змінила бізнес SCM

Одних із найбільших втрат зазнав металургійний напрям. Після окупації Маріуполя у 2022 році Metinvest втратив операційний контроль над «Азовсталлю» та ММК імені Ілліча. У 2021 році ці два комбінати разом виробили близько 8,6 млн тонн сталі. Групі довелося перебудовувати виробничі та логістичні ланцюги навколо активів, що залишилися доступними.

Воєнні ризики залишаються актуальними й у 2026 році. У серпні та вересні російські удари призвели до зупинки виробництва на «Запоріжсталі» та «Каметсталі». Станом на середину вересня підприємства проводили відновлювальні роботи та розбирали завали після атак. Серед інших проблем Metinvest називає складнощі з морською логістикою, високі витрати на електроенергію та обмеження на європейському ринку сталі.

Енергетика: відновлення мереж і нові потужності

Для DTEK одним із постійних завдань стало відновлення електромереж після російських обстрілів. Наприклад, лише з 14 до 20 вересня 2026 року енергетики компанії повернули електропостачання майже 720 тис. родин в Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Паралельно компанія розвиває системи накопичення енергії. У вересні 2025 року DTEK разом із Fluence запустила шість батарейних систем сумарною потужністю 200 МВт і місткістю 400 МВт·год. У вересні 2026 року американська DFC схвалила кредит на €85 млн для фінансування цього проєкту. 

Відбудова та розвиток в Україні

Із початку повномасштабного вторгнення до кінця першого півріччя 2026 року компанії SCM інвестували у відновлення та розвиток в Україні 168,5 млрд грн, або $4,3 млрд. Із цієї суми близько $1 млрд було вкладено безпосередньо у відновлення електростанцій, підстанцій, мереж та промислових об’єктів, пошкоджених або зруйнованих російськими атаками. За цей самий період компанії, що належать Ахметову, сплатили $9,3 млрд податків і зборів до бюджетів різних рівнів.

Принцип відбудови, який Рінат Ахметов визначив для бізнесів SCM, передбачає відновлення об’єктів, які можна повернути до роботи, та будівництво нових, сучасніших потужностей там, де відновлення вже неможливе. 

Що робить Рінат Ахметов під час війни

Вкладення в розвиток економіки обліковуються окремо від військової та гуманітарної допомоги. За актуальними даними SCM, бізнеси групи, Фонд Ріната Ахметова та ФК «Шахтар» від початку повномасштабного вторгнення спрямували на підтримку військових і цивільних понад 14,6 млрд грн, або більш як $392 млн.

Військова допомога реалізується, зокрема, через ініціативу «Сталевий фронт». Сили оборони отримують транспорт, бронетехніку, дрони, засоби зв’язку, оптику, медичне та захисне спорядження.

Підприємства групи передали військовим близько 900 сталевих підземних укриттів. На основі таких модулів створено два підземні медичні комплекси, а для української та західної бронетехніки виробляють протидронові захисні екрани.

Гуманітарні програми охоплюють допомогу цивільним, постраждалим громадам, ветеранам і родинам військових. Окремі програми спрямовані на підтримку захисників Маріуполя та їхню адаптацію після повернення до цивільного життя.

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: Рінат Ахметов бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Монополія однієї організації на допуск до професії також створює ризики для ринку
Рієлторів хочуть загнати в одну спілку. Депутатка пояснила причину
6 листопада, 17:37
Ресторанний бізнес – емоційний барометр української економіки
Ресторанний бізнес – емоційний барометр української економіки
2 листопада, 20:14
Cеред російських власників є компанії, пов’язані із санкціями
Російські компанії володіють майже 1,3 тис. торговельними марками в Україні попри війну
2 листопада, 15:12
IP-телефонія для бізнесу, де клієнти замовляють по телефону
IP-телефонія для бізнесу, де клієнти замовляють по телефону Реклама
28 жовтня, 23:12
Експерт пояснив, як борги за електроенергію гальмують будівництво нових електростанцій
Борги на балансуючому ринку відлякують інвесторів від будівництва нової генерації – аналітик
24 жовтня, 15:15
Попри труднощі, Netflix залишається найбільшою у світі платною стримінговою платформою: наприкінці 2025 року в нього було понад 325 млн передплатників
Криза Netflix: компанія втратила $300 млрд і змінила керівництво
22 жовтня, 05:20
Мер Харкова закликав підтримати зміни до проєкту бюджету-2027
Мер Харкова закликав підтримати зміни до проєкту бюджету-2027
13 жовтня, 13:46
Реструктуризація не повинна вплинути на доступність сервісу
Один з найбільших фотобанків світу оголосить про банкрутство: чи працюватиме сервіс
13 жовтня, 11:31
Атака на Дніпро сталася після удару по торговельному центру мережі в Чернігові
Окупанти зруйнували «Епіцентр» у Дніпрі, який працював 19 років: заява компанії
13 жовтня, 09:03

Бізнес

Рінат Ахметов сьогодні: бізнес SCM та діяльність під час війни
Рінат Ахметов сьогодні: бізнес SCM та діяльність під час війни
«Наскільки нас ще вистачить?»: бізнес висунув ультиматум владі через загрозу закриття
«Наскільки нас ще вистачить?»: бізнес висунув ультиматум владі через загрозу закриття
Попри війну туристи приносять Україні сотні мільйонів: які області у лідерах
Попри війну туристи приносять Україні сотні мільйонів: які області у лідерах
Криптобіржа Binance закриє акаунти клієнтів у чотирьох країнах ЄС
Криптобіржа Binance закриє акаунти клієнтів у чотирьох країнах ЄС
За що відповідають рієлтори? Посередники на ринку нерухомості виступили проти реформи ринку, запропонованої депутатами
За що відповідають рієлтори? Посередники на ринку нерухомості виступили проти реформи ринку, запропонованої депутатами
Фонд держмайна виявив на заводі «Індар» нові фінансові схеми і 30 «мертвих душ»
Фонд держмайна виявив на заводі «Індар» нові фінансові схеми і 30 «мертвих душ»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2026
114K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята та як з’явився найбільший розпродаж року
Сьогодні, 08:33
В Україні до 13°, в деяких областях дощ, подекуди зі снігом: погода на 11 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 11 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету
Вчора, 18:02
«Чим пишатися?»: вчителька розкритикувала колег, які відмовляються використовувати ШІ
Вчора, 16:22

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua