Рінат Ахметов сьогодні: бізнес SCM та діяльність під час війни

Рінат Ахметов – засновник і єдиний акціонер міжнародної інвестиційної групи компаній SCM

Рінат Ахметов – український підприємець, засновник і єдиний акціонер міжнародної інвестиційної групи компаній SCM. Її портфель охоплює понад 250 підприємств, на яких працюють близько 150 тис. людей.

Із 11 жовтня 1996 року Ахметов Рінат Леонідович також є президентом донецького ФК «Шахтар».

Рінат Ахметов: біографія підприємця і створення SCM

Рінат Леонідович Ахметов розпочав підприємницьку діяльність на початку 1990-х років із торгівлі промисловою сировиною та продукцією. Згодом він зосередився на підприємствах, пов’язаних із видобуванням коксівного вугілля, виробництвом коксу та металургією. Наприкінці десятиліття до його бізнес-портфеля почали входити промислові активи, а у 2000 році було створено System Capital Management для управління ними.

Який бізнес у Ріната Ахметова

Напрям Бізнес SCM Чим займається Металургія та видобування Metinvest виробництво сталі, видобування й переробка залізної руди Енергетика DTEK генерація, розподіл електроенергії, видобування та відновлювана енергетика Банківський сектор ПУМБ послуги для приватних і корпоративних клієнтів Інвестиції umgi сировинний сектор, промислова переробка та трейдинг Телекомунікації «Укртелеком» фіксований зв’язок та інтернет-інфраструктура Транспорт і логістика Lemtrans залізничні перевезення, експедирування та сервіс Нерухомість ESTA Holding девелопмент та управління комерційною нерухомістю Сільське господарство HarvEast рослинництво, насінництво, молочне виробництво та садівництво Ритейл ЦУМ Київ універмаг і роздрібна торгівля

Як повномасштабна війна змінила бізнес SCM

Одних із найбільших втрат зазнав металургійний напрям. Після окупації Маріуполя у 2022 році Metinvest втратив операційний контроль над «Азовсталлю» та ММК імені Ілліча. У 2021 році ці два комбінати разом виробили близько 8,6 млн тонн сталі. Групі довелося перебудовувати виробничі та логістичні ланцюги навколо активів, що залишилися доступними.

Воєнні ризики залишаються актуальними й у 2026 році. У серпні та вересні російські удари призвели до зупинки виробництва на «Запоріжсталі» та «Каметсталі». Станом на середину вересня підприємства проводили відновлювальні роботи та розбирали завали після атак. Серед інших проблем Metinvest називає складнощі з морською логістикою, високі витрати на електроенергію та обмеження на європейському ринку сталі.

Енергетика: відновлення мереж і нові потужності

Для DTEK одним із постійних завдань стало відновлення електромереж після російських обстрілів. Наприклад, лише з 14 до 20 вересня 2026 року енергетики компанії повернули електропостачання майже 720 тис. родин в Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Паралельно компанія розвиває системи накопичення енергії. У вересні 2025 року DTEK разом із Fluence запустила шість батарейних систем сумарною потужністю 200 МВт і місткістю 400 МВт·год. У вересні 2026 року американська DFC схвалила кредит на €85 млн для фінансування цього проєкту.

Відбудова та розвиток в Україні

Із початку повномасштабного вторгнення до кінця першого півріччя 2026 року компанії SCM інвестували у відновлення та розвиток в Україні 168,5 млрд грн, або $4,3 млрд. Із цієї суми близько $1 млрд було вкладено безпосередньо у відновлення електростанцій, підстанцій, мереж та промислових об’єктів, пошкоджених або зруйнованих російськими атаками. За цей самий період компанії, що належать Ахметову, сплатили $9,3 млрд податків і зборів до бюджетів різних рівнів.

Принцип відбудови, який Рінат Ахметов визначив для бізнесів SCM, передбачає відновлення об’єктів, які можна повернути до роботи, та будівництво нових, сучасніших потужностей там, де відновлення вже неможливе.

Що робить Рінат Ахметов під час війни

Вкладення в розвиток економіки обліковуються окремо від військової та гуманітарної допомоги. За актуальними даними SCM, бізнеси групи, Фонд Ріната Ахметова та ФК «Шахтар» від початку повномасштабного вторгнення спрямували на підтримку військових і цивільних понад 14,6 млрд грн, або більш як $392 млн.

Військова допомога реалізується, зокрема, через ініціативу «Сталевий фронт». Сили оборони отримують транспорт, бронетехніку, дрони, засоби зв’язку, оптику, медичне та захисне спорядження.

Підприємства групи передали військовим близько 900 сталевих підземних укриттів. На основі таких модулів створено два підземні медичні комплекси, а для української та західної бронетехніки виробляють протидронові захисні екрани.

Гуманітарні програми охоплюють допомогу цивільним, постраждалим громадам, ветеранам і родинам військових. Окремі програми спрямовані на підтримку захисників Маріуполя та їхню адаптацію після повернення до цивільного життя.