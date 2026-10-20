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Рінат Ахметов: біографія, сім’я, освіта, бізнес і благодійність

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Український мільярдер Рінат Ахметов – засновник та єдиний акціонер SCM і президент ФК «Шахтар»

Рінат Ахметов – український підприємець, інвестор і меценат, засновник та єдиний акціонер SCM, а також президент футбольного клубу «Шахтар». Його підприємницька біографія почалася в Донецьку на початку 1990-х років, а згодом бізнес виріс у велику інвестиційну групу з активами в промисловості, енергетиці, банківському секторі, телекомунікаціях, логістиці та інших галузях.

Ключові факти

Повне ім’я

Рінат Леонідович Ахметов

Дата народження

21 вересня 1966 року

Місце народження

Донецьк

Вік

60 років 

Громадянство

Україна

Освіта

Донецький національний університет, економічна освіта

Діяльність

підприємець, інвестор, меценат

Основний бізнес

засновник і єдиний акціонер SCM

Футбол

президент ФК «Шахтар» з 11 жовтня 1996 року

Благодійність

засновник Фонду Ріната Ахметова

Статки

близько $7,8 млрд за даними Forbes Real-Time

Дитинство, сім’я та освіта

Ахметов Рінат Леонідович народився 21 вересня 1966 року в Донецьку. Його батько працював шахтарем, тому дитинство майбутнього підприємця було безпосередньо пов’язане з промисловим Донбасом.

Про приватне життя Ахметов розповідає небагато. У відкритих біографічних джерелах зазначено, що він одружений і має двох синів. Вищу освіту Рінат Ахметов здобув уже після початку підприємницької кар’єри. У 2001 році він закінчив економічний факультет Донецького національного університету.

Початок підприємницької діяльності

Якщо коротко відповідати на запитання, хто такий Рінат Ахметов з погляду історії українського бізнесу, його кар’єру варто відслідковувати від початку 1990-х років.

Спочатку він займався торгівлею промисловою сировиною та продукцією, зокрема коксівним вугіллям, коксом і металопродукцією. Згодом почав інвестувати в підприємства, пов’язані з металургією та вугільною промисловістю.

Наприкінці 1990-х років бізнес суттєво розширився, паралельно розвивалася міжнародна торгівля металопродукцією.

Коли кількість активів зросла, виникла потреба в єдиній системі управління. 

Створення і розвиток SCM

У 2000 році засновником SCM став Рінат Ахметов. Біографія бізнесмена відтоді тісно пов’язана з розвитком компанії, яка поступово об’єднала активи в різних галузях і вийшла за межі українського ринку.

Сьогодні Ахметов залишається єдиним акціонером SCM. У портфелі – понад 250 підприємств на 150 тисяч співробітників, що працюють у різних галузях і більш ніж у 30 країнах.

Ключові напрями представлені кількома великими бізнесами:

  • Метінвест – металургія та видобуток сировини;
  • ДТЕК – енергетика;
  • ПУМБ – банківський сектор;
  • Укртелеком – телекомунікації;
  • HarvEast – сільське господарство;
  • Lemtrans та ін. – транспорт і логістика.

Також міжнародна інвестиційна компанія має інтереси у сфері нерухомості та інших напрямках.

Рінат Ахметов і ФК «Шахтар»

Окреме місце в житті підприємця займає футбол. Президентом донецького «Шахтаря» Ахметов Рінат став 11 жовтня 1996 року.

У наступні роки клуб активно розвивав інфраструктуру. У 1999 році була створена футбольна академія та відкрита тренувальна база «Кірша», а у 2009 році в Донецьку запрацювала «Донбас Арена».

Перший чемпіонський титул у незалежній Україні «Шахтар» здобув у 2002 році. У 2009-му команда виграла Кубок УЄФА, а в сезоні 2010/11 дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Станом на 2026 рік «Шахтар» має 16 чемпіонських титулів України, 15 перемог у Кубку України та 9 Суперкубків. 

Після окупації Донецька у 2014 році команда втратила можливість грати на «Донбас Арені». Відтоді матчі клуб проводить в інших українських містах або за межами країни.

Благодійність та підтримка України

Системна благодійна діяльність розпочалася у 2005 році зі створення організації «Фонд розвитку України». У 2008 році вона отримала назву Фонд Ріната Ахметова.

У перші роки програми охоплювали охорону здоров’я, підтримку дітей і родин, усиновлення та профілактику сирітства, культуру й інші соціальні напрями.

Після початку війни на Донбасі у 2014 році одним із головних завдань стала допомога мирним жителям. Запрацював Гуманітарний штаб, який займався евакуацією, підтримкою переселенців, доставкою продуктів і медикаментів.

За даними фонду, за 21 рік його роботи було реалізовано близько 70 соціальних програм і проєктів. Із 2014 року допомога Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM і ФК «Шахтар» у сукупності охопила понад 18 млн людей.

Військову допомогу бізнесів Ріната Ахметова об’єднано в межах ініціативи «Сталевий фронт». Сили оборони отримують автомобілі, безпілотники, засоби зв’язку, захисне спорядження, сталеві укриття, підземні шпиталі та захисні екрани для бронетехніки й іншого військового обладнання. 

У січні 2023 року з’явився ще один напрям – проєкт «Серце Азовсталі», створений для комплексної підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин. 

За останніми оприлюдненими даними, бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова, «Серце Азовсталі» та ФК «Шахтар» від початку повномасштабної війни спрямували на підтримку військових і цивільного населення понад 14,6 млрд грн, або близько $392 млн.

Статки Ахметова

На початок вересня 2026 року Forbes Real-Time оцінює статки Ахметова приблизно у $7,8 млрд. Такі оцінки не є постійними: вони залежать від вартості активів, фінансових результатів компаній і ринкової ситуації.

Де зараз Рінат Ахметов

У публічних заявах Ахметов наголошував, що залишається в Україні та не планує залишати країну. Водночас він здійснює окремі закордонні поїздки.

Так, у вересні 2026 року в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні Рінат Ахметов отримав від президента організації Александера Чеферіна пам’ятну нагороду з нагоди 30-річчя на посаді президента «Шахтаря» та 90-річчя клубу за вагомий внесок у розвиток футболу. 

Часті запитання

Хто такий Рінат Ахметов?

Український підприємець та інвестор, засновник і єдиний акціонер SCM, президент ФК «Шахтар» і засновник благодійного фонду. 

Скільки років Ахметову?

Рінат Ахметов народився 21 вересня 1966 року, наразі йому 60 років.

Яка освіта у Ріната Ахметова?

У 2001 році він закінчив економічний факультет Донецького національного університету.

Що відомо про сім’ю Ріната Ахметова?

За відкритими біографічними даними, він одружений і має двох синів. Деталі сімейного життя підприємець майже не висвітлює публічно.

Чим Рінат Ахметов займається зараз?

Він залишається засновником та єдиним акціонером SCM і президентом ФК «Шахтар». Основні напрями публічної діяльності пов’язані з інвестиціями, футболом, благодійністю та підтримкою України під час війни.

Де подивитися знімки бізнесмена?

Актуальні фото Ахметова публікують офіційні сайти SCM, ФК «Шахтар» і Фонду Ріната Ахметова, а також медіа під час його публічних появ та інтерв’ю.

Теги: Рінат Ахметов меценат бізнес

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