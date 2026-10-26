Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Ахметов продовжить інвестувати в українську енергетику попри російські атаки

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Ахметов продовжить інвестувати в українську енергетику попри російські атаки
Очільник ДТЕК зазначив, що компанія продовжує працювати над реалізацією нових енергетичних проєктів
фото: depositphotos.com

Попри руйнування ДТЕК продовжить інвестувати в Україну – це принципова позиція акціонера Ахметова, – Тімченко

ДТЕК продовжуватиме інвестувати в розвиток української енергетики попри повномасштабну війну, постійні російські атаки та руйнування енергетичної інфраструктури. Про це на Київському міжнародному економічному форумі заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. 

«Взагалі це принципова позиція пана Ахметова, власника нашої компанії. І ми раді, що зараз бачимо потужні інвестиції в наш сектор. Це сигнал нашим людям, тим, хто працює в ДТЕК, громадянам України та загалом усьому світу, що це наша країна. І незважаючи на всю невизначеність, усі виклики та руйнування наших потужностей, ми будемо продовжувати інвестувати. Ми хочемо й надалі залишатися лідерами у сфері інвестицій», – заявив він.

За словами Тімченка, важливу роль у залученні інвестицій в Україну відіграє співпраця з міжнародними фінансовими інституціями та приватними інвесторами. Саме довіра міжнародних партнерів дозволяє українським компаніям реалізовувати масштабні проєкти навіть в умовах війни.

Він наголосив, що одним із важливих сигналів для українського бізнесу стало рішення американської фінансової інституції DFC про співінвестування з українською компанією. Це свідчить про те, що українські підприємства залишаються фінансово спроможними та можуть розраховувати на підтримку міжнародних партнерів.

Очільник ДТЕК також зазначив, що компанія продовжує працювати над реалізацією нових енергетичних проєктів. Зокрема, йдеться про розвиток вітрової генерації та впровадження сучасних технологій виробництва електроенергії, які в перспективі дозволять заміщувати вугільну генерацію.

Тімченко підкреслив, що розвиток енергетики є однією з ключових передумов економічного зростання України. Водночас реалізація масштабних інвестиційних проєктів потребує активної участі приватного сектору та розбудови довгострокових партнерств із міжнародними фінансовими інституціями.

Раніше Тімченко закликав міжнародних інвесторів інвестувати в енергетичний сектор України.

Читайте також:

Теги: ДТЕК інвестиції енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Незалежність НБУ має поєднуватися з прозорою оцінкою витрат монетарної політики та її впливу на економіку України
Незалежність НБУ та відповідальність за ціну монетарної політики
19 жовтня, 11:50
Ватажки російських терористів
Путін оголосив полювання на українську енергетику. Чому Кремль більше не приховує своїх планів
19 жовтня, 08:21
В Україні розвивають сонячну енергетику та системи накопичення електроенергії
Сонячна генерація в Україні може зрости на 2 ГВт до кінця 2026 року
20 жовтня, 12:30
Окупанти можуть посилити удари по енергетиці після початку опалювального сезону
Корецький назвав категорію українців, яким варто заздалегідь виїхати з міст на зиму
28 вересня, 10:02
У Києві відбувся круглий стіл «Україна – ЄС: стан, виклики та перспективи нового етапу євроінтеграції»
Експерт з енергетики назвав козир України у відносинах з ЄС
8 жовтня, 19:02
Український бізнес активніше готується до енергетичних викликів – D.Solutions
Український бізнес активніше готується до енергетичних викликів – D.Solutions
13 жовтня, 15:43
Паливна та енергетична криза вдарила по аграріям на окупованому півострові
В окупованому Криму почалася нова криза через дефіцит пального
14 жовтня, 09:48
Це не перша атака безпілотників на Львівщину за останній тиждень
Атака на енергетику: російські дрони двічі вдарили по об’єкту на Львівщині
20 жовтня, 00:29
Дайте мережі стабілізуватися, перевірте роботу освітлення та підключайте прилади поступово
Як захистити техніку після відключення світла: що радять енергетики
20 жовтня, 07:00

Економіка

Ахметов продовжить інвестувати в українську енергетику попри російські атаки
Ахметов продовжить інвестувати в українську енергетику попри російські атаки
Скасування нульової квоти на експорт брухту загрожує відновленню металургії – GMK Center
Скасування нульової квоти на експорт брухту загрожує відновленню металургії – GMK Center
Уряд виділив Харківщині понад 102 млн грн на оборону
Уряд виділив Харківщині понад 102 млн грн на оборону
Промислові кластери з ЄС допоможуть Україні відновити металургію – «Метінвест»
Промислові кластери з ЄС допоможуть Україні відновити металургію – «Метінвест»
Рієлторів можуть заборонити: Кабмін розглядає три ініціативи щодо ринку нерухомості
Рієлторів можуть заборонити: Кабмін розглядає три ініціативи щодо ринку нерухомості
Затримка з підвищенням граничних цін може загальмувати імпорт електроенергії – аналітик
Затримка з підвищенням граничних цін може загальмувати імпорт електроенергії – аналітик

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
146K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
77K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua