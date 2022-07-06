Активіст та актор Сергій Філімонов дістав поранення

Підрозділ лідера «Гонору» накрили ворожі «Гради»

Керівник неформальної групи активістів «Гонор», колишній керівник київського осередку Нацкорпусу та виконавець головної ролі у фільмі Олега Сенцова «Носоріг» Сергій Філімонов отримав поранення. На щастя, його життю нічого не загрожує. Про це він повідомив у своєму Telegram.

Філімонов написав, що отримав осколкове поранення. Раніше він інформував, що його підрозділ воює поблизу Лисичанська.

«Нас накрило «Градом». Мене поранило. Дістали вже вісім осколків. Евакуюють у Дніпро. Загалом все добре. Скоро буду в строю!», – написав він.

«Гонор» – це неформальне об'єднання молодих активістів, які в основному борються з незаконними забудовами у Києві та не дають забирати у мешканців столиці парки та відпочинкові зони, де забудовники хочуть звести багатоповерхівки.

Сергій Філімонов у 2021 році організував акцію на підтримку Сергія Стерненка. Після сутичок його відправили під домашній арешт та звинуватили у «хуліганстві». Також він відомий головною роллю в фільмі Олега Сєнцова «Носоріг».

До слова, напередодні фільм Сенцова «Носоріг» здобув гран-прі на кінофестивалі в Польщі (відео).