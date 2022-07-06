  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Активіст та актор Сергій Філімонов дістав поранення
рус
    Події в Україні

    Активіст та актор Сергій Філімонов дістав поранення

    Підрозділ Філімонова воює поблизу Лисичанська - Активіст та актор Сергій Філімонов дістав поранення
    Підрозділ Філімонова воює поблизу Лисичанська
    фото з відкритих джерел

    Підрозділ лідера «Гонору» накрили ворожі «Гради»

    Керівник неформальної групи активістів «Гонор», колишній керівник київського осередку Нацкорпусу та виконавець головної ролі у фільмі Олега Сенцова «Носоріг» Сергій Філімонов отримав поранення. На щастя, його життю нічого не загрожує. Про це він повідомив у своєму Telegram.

    Філімонов написав, що отримав осколкове поранення. Раніше він інформував, що його підрозділ воює поблизу Лисичанська.

    «Нас накрило «Градом». Мене поранило. Дістали вже вісім осколків. Евакуюють у Дніпро. Загалом все добре. Скоро буду в строю!», – написав він.

    screenshot-t.me-2022.07.06-00_42_25

    «Гонор» – це неформальне об'єднання молодих активістів, які в основному борються з незаконними забудовами у Києві та не дають забирати у мешканців столиці парки та відпочинкові зони, де забудовники хочуть звести багатоповерхівки.

    Сергій Філімонов у 2021 році організував акцію на підтримку Сергія Стерненка. Після сутичок його відправили під домашній арешт та звинуватили у «хуліганстві». Також він відомий головною роллю в фільмі Олега Сєнцова «Носоріг».

    До слова, напередодні фільм Сенцова «Носоріг» здобув гран-прі на кінофестивалі в Польщі (відео).

    Читайте також: Неонацисти, хулігани чи митці? Інтерв’ю з головним підозрюваним в організації безладу на Банковій
    Теги: росія окупанти війна Дніпро арешт Україна Telegram актор окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Активіст та актор Сергій Філімонов дістав поранення