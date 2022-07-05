Повітряні сили розповіли про «урожай» за добу: збито 10 крилатих ракет
Ударна авіація атакувала ворога на кількох стратегічних напрямках
5 липня по Україні завдано ракетних ударів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами морського базування типу «Калібр». Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.
О 4-й ранку шість із семи ракет знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» на Дніпропетровщині.
«Близько 20.00 години в бій вступило повітряне командування «Захід» Повітряних Сил. Збито три крилаті ракети ворога. Їх знищують розрахунки зенітного ракетного підрозділу та переносного зенітно-ракетного комплексу, ще одну крилату ракету ліквідовує пілот українського винищувача», – йдеться в повідомленні.
Тим часом ударна авіація Повітряних Сил продовжує атакувати ворога на кількох стратегічних напрямках, вражаючи позиції окупантів вогнем з повітря.
5 липня бомбардувальники та штурмовики Повітряних Сил Збройних Сил України знищують:
- два польові склади боєприпасів,
- два взводні опорні пункти російських окупантів,
- до двадцяти одиниць техніки,
- живу силу ворога.
Нагадаємо, надвечір 5 липня окупанти завдали удару по Хмельниччині. Близько 19.45 рашисти випустили чотири ракети по території Хмельницької області. Одну ракету збили наші сили протиповітряної оборони, уламки впали на території Шепетівського району.