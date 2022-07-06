«Займемося впритул». Семенченко звернувся до Лукашенка

Недавно білоруський самопроголошений лідер вдався до звинувачень України у начебто спробі ракетного обстрілу території Білорусі

Засновник батальйону «Донбас» Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook звернувся до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Семенченко відреагував на нещодавню заяву білоруського диктатора: Лукашенко звинуватив країни Заходу у плануванні ударів по Білорусі й пригрозив «миттєвою» відповіддю.

«Лукашенко звинуватив Україну в ракетних обстрілах території Білорусі і наказавши військовим «взяти під приціл» центри прийняття рішень у ворожих столицях. Ти допизд#шся до того, що з мене знімуть кримінальні справи і ми займемося тобою впритул. Будь скромнішим», – написав Семенченко.

Як відомо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що віддав наказ своїм військовим «взяти під приціл» центри ухвалення рішень у столицях противників Мінська.

«Якщо тільки ви посмієте завдати удару, як вони планують, по Гомелю на півдні, по Мозирському нафтопереробному заводу, аеропорту, аеродрому в Лунинці або Бресту, відповідь буде миттєва. Миттєво просто, в одну секунду», – сказав він.

Також Лукашенко заявив, що Україна намагалася атакувати ракетами Білорусь.

Крім того, Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України. Білоруський диктатор розповів про «фактично єдину армію» з Росією.

Нагадаємо, 21 червня суд звільнив Семена Семенченка із в’язниці.

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