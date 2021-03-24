Неонацисти, хулігани чи митці? Інтерв’ю з головним підозрюваним в організації безладу на Банковій

Лідер руху «Гонор» Сергій Філімонов (ліворуч): Коли на попередню акцію вийшло 10 тисяч людей, ніхто не відреагував, поліція подякувала. Хіба це ефективно?

Сергій Філімонов: Кіпіш на всіх телеканалах, Facebook «палає» – ми досягли своєї мети

Остання гучна акція під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка залишила по собі неоднозначний слід. Вибиті шибки, спалені двері і обмальовані стіни вимагали від правоохоронців реакції. З’явилися перші підозрювані.

Затримано і вручено підозру ветерану АТО, активісту Владиславу Гранецькому-Стафійчуку (Владу Сорду), після нього черга дійшла до іншого ветерана АТО, лідера руху «Гонор» Сергія Філімонова. Та якщо першого обвинувачують у побитті вікон у будівлі Офісу президента, то другому інкримінують організацію «активних хуліганських дій» під Офісом президента 19 березня. Зокрема йому було вручено підозру у порушенні ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України.

«Філімонов приблизно о 20:00 йдучи попереду групи невстановлених осіб та підходячи до будівлі Офісу президента, надав голосом та жестами вказівки іншим особам, керував їхніми діями, а також запалив піротехнічний засіб, що останніми було сприйнято як сигнал до початку активних хуліганських дій», – ідеться у тексті підозри. За словами самого Філімонова, правоохоронці вручили підозру без присутності адвоката, що суперечить закону. Як розповів він «Главкому», поліцейські чекали кілька годин біля його помешкання, побачивши активіста вони вручили підозру, ігноруючи прохання зачекати на адвоката.

Поліція найближчим часом має вручити підозри ще п’ятьом активістам, заявляють у МВС.

Одним із найбільш резонансних епізодів суботньої акції стала поява свастики на стіні будівлі. Правозахисниця Олександра Матвійчук зауважує, свастика з'явилася на будівлі після завершення акції і називає її «спланованою провокацією, щоб надати подіям конкретного забарвлення». Сергій Філімонов заявляє, що цей символ намалювали самі правоохоронці. У поліції усе заперечують, натомість обвинувачують у провокації активістів. Заступник голови МВС Антон Геращенко учасників акції біля Офісу президента назвав маргіналами, неонацистами і скінхедами з профашистських кіл.

В інтерв’ю «Главкому» Сергій Філімонов розповів про те, навіщо було малювати стіни Офісу президента, чому попередні мирні акції за Сергія Стерненка не були ефективними та хто організував суботній протест, який завершився затриманням та висуненням підозр.

Ветеран АТО та лідер руху «Гонор» Сергій Філімонов

Сергію, вам вручили підозру. То ви, виявляється, організатор усіх тих «активних хуліганських дій», як ідеться в документі?

У підозрі написано, що я організував хуліганські дії тим, що запалив фаєр. І це спричинило те, що люди захотіли щось зробити. Давайте почнемо не з того,що відбулося на акції, а чому. У нас є дуже велика криза справедливості, є політичні в’язні, такі як Стерненко, Антоненко. Думаю, цей список скоро поповнюватиметься.

Активіст Сергій Філімонов отримав підозру в організації активних хуліганських дій

Відбулася мирна акція. Ця підозра, репресія за мирну акцію. Сам Антон Геращенко, «говоряща голова Авакова» каже, що ніхто не постраждав. У підозрі написано, що були застосовані предмети, заздалегідь заготовлені для нанесення тілесних ушкоджень. Про які тілесні ушкодження іде мова?

Які саме предмети були у вас?

У мене був фаєр. Щодо всіх акцій, які ми організовували до мене жодного запитання щодо фаєрів не було. На жаль або на щастя, я не малював фарбою. Фарба також точно не предмет, яким можна нанести тілесні ушкодження.

«Можу точно сказати, що під час акції свастики не було»

Хто ті люди, які малювали стіни фарбою?

Я вважаю, що це свідомі українці. Їм потрібно подякувати за те, що вони не залишаються осторонь проблем у країні, назвав би їх митцями.

Вони учасники руху «Гонор»?

За кожну особу, яка прийшла, не можу відповідати. Акція була анонсована в інтернеті. Там були і «мусора», які малювали свастику після завершення акції?

Ви самі бачили, що це зробили представники поліції?

Я можу точно сказати, що під час акції свастики не було. Після закінчення акції свастика з’явилася. Очевидно, що така провокація вигідна тільки «мусорам».

На будівлі Офісу президенти після акції очевидці помітили намальовану свастику

Антон Геращенко називає учасників акції біля Офісу президента «маргіналами, неонацистами і скінхедами з профашистських кіл». Ви – неонацист?

Ні, я не неонацист. Антон Геращенко взагалі каже, що акцію організував чи Порошенко, чи Сорос. Але про що ми розмовляємо? Хто такий Антон Геращенко, який бере і бреше на всю країну? Якщо я простий громадянин і можу помилитися, то він є заступник міністра. Як він може казати «я думаю, що це організував Порошенко»? Він же впевнено каже, що є певні особи, які це організували, фінансували. А потім каже, що це просто думка і доказів нема.

Організація «Гонор» – організатор акції?

Звичайно, я брав участь в організації акції і братиму участь надалі, якщо не сидітиму у в’язниці… Якщо ми зараз зламаємося, далі буде дуже важко і ми житимемо у диктатурі.

Хто дав наказ розмалювати стіни Офісу президента?

Мабуть, «Топаз дав команду» (активіст «Антимайдану» 2013-2014 років Ігнат Кромський з позивним «Топаз»). Я, наприклад, думав, що люди малюватимуть на підлозі, що до того було багато разів на акціях. Хочу нагадати акції під Офісом Генерального прокурора. У місці, де не було пішохідного переходу через вулицю ми намалювали напис, який замалювали за дві години.

Чекайте, хіба ми зараз кажемо про якихось підлеглих, яким потрібно давати наказ щось робити? Вибачаюся, але це дуже провокативне питання. Який наказ потрібен людям, які прийшли сюди (до Офісу президента) добровільно?

Багато громадських діячів і політиків кажуть, що такими діями акції на підтримку Стерненка маргіналізуються, він втрачатиме підтримку людей. Що їм відповісте?

Давайте ми згадаємо минулу акцію перед цими подіями зі «стрітартом». На ту акцію вийшло понад 10 тисяч людей, на неї ніхто не відреагував, за неї подякувала поліція. То хіба це ефективна акція? Люди, виходьте, покажіть нам, як треба, ми будемо вдячні.

«Поліція вважала, що малювати стіни Офісу – не велика загроза. Я також»

Чи відома вам позиція самого Сергія Стерненка на цю акцію, чи поділяє він те, що відбулося?

Думаю, що Сергій би особисто підтримав. Але я з ним, на жаль, не спілкувався, бо він сидить у в’язниці.

Ви очікували, що поліція не заважатиме малювати на стінах і навіть бити шибки?

Ми вважаємо, що Аваков – чорт. Аваков вважає, що він – ангел. Хтось вважає, що Аваков – шахіст, тому що минулого разу він не виставив кордон з поліції. Він думав, що на протест вийдуть люди, які знову постоять з плакатиками і підуть по домівках. А потім прийде до президента і скаже «який я молодець»… Я взагалі від поліції завжди очікую, що вони нас лупцюватимуть. Що вони, в принципі, і зробили під Печерським райвідділком, куди відвезли затриманого (Влада Сорда). З того, що вони нас не відлупцювали Геращенко робить грандіозну подію. Ми бачили багато поліцейських, які чомусь не втрутилися. Мабуть, вони вважали, що це не дуже велика загроза, якщо з’являться написи на будівлі Офісу президента. Я також так вважаю.

А як би діяли в разі, якби поліція чинила опір, адже окрім розмальовування стін, були побиті вікна, палились двері?

За розбиті вікна людину затримали. Його відвезли до райвідділку. Під райвідділ приїхали хлопці, щоби його підтримати, а їх побили «мусора». Ну от поліція напала, але ми, на жаль, нічого не змогли зробити під райвідділком тому, що було мало людей. А на акції вони боялися нападати, бо було багато людей. От і все.

Який сенс проводити акцію на Банковій у вихідний день, коли президента там і близько не було?

Так, фізично президента там не було. Але три дні поспіль Офіс президента обговорює те, що сталося. Ми бачимо скликання позачергового засідання Верховної Ради через цю подію. Ми бачимо кіпіш на всіх телеканалах, Facebook «палає». Тому ми досягли своєї мети. Не обов’язково, щоби в середині будівлі перебував Зеленський.

То що ж було метою акції?

Я вам нагадаю, як називалася акція – «Не чуєш? Побачиш». Думаю, що президент нас побачив.

Скільком учасникам акції вручили подібні на вашу підозри?

У моїй підозрі написано про чотирьох осіб. Один з хлопців з цього переліку має відношення до нашої організації. Інших двох я не знаю.

Хто вас підтримує з числа чинних народних депутатів?

Нас підтримують Арсен Аваков, Джордж Сорос, Джо Байден…

Свого часу на поруки Сергія Стерненка брали ряд депутатів, зокрема Роман Лозинський. Він підтримує ваші дії?

Спитайте в нього. Право на справедливість підтримує кожен нормальний громадянин України.

Хто ваш адвокат?

У мене підписаний договір з двома адвокатами, зокрема з фірмою «Міллер», де адвокати Масі Найєм і з Віталієм Коломійцем. У цій справі ми вже спілкувалися з Масі Найємом. Думаю, він мене захищатиме. Наразі у мене ще немає виклику на допит, повістки.

Михайло Глуховський, «Главком»