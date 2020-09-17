Американське десантне судно увійшло до Чорного моря



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Минулого року судно Yuma двічі заходило до Одеси.

Принаймні, чотири кораблі НАТО перебуватимуть у Чорному морі на тлі російських навчань Кавказ-2020, які відбудуться наприкінці цього місяця

Судно Військово-морського флоту США сьогодні, 17 вересня, увійшло у Чорне море. Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Зазначається, що, принаймні, чотири кораблі НАТО перебуватимуть у Чорному морі на тлі російських навчань Кавказ-2020, які відбудуться наприкінці цього місяця.

«Високошвидкісне десантне судно ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8) зайшло до чорноморської акваторії після американського ракетного есмінця USS Roosevelt та корабля-розвідника HMS Enterprise Королівського ВМФ Великої Британії», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, минулого року судно Yuma двічі заходило до Одеси.

Перший візит відбувся 29 червня 2019-го року перед початком міжнародних навчань SeaBreeze 2019, куди він доправив обладнання, спорядження та військову техніку американської сторони.

Другий - 19 вересня 2019 року, мета цього візиту не повідомлялась.

Судна типу JHSV призначені для роботи в мілководних портах та фарватерах. Можуть здійснювати гуманітарні місії, перекидання військ, вантажів та військової техніки.

Нагадаємо, американські винищувачі ВВС США В-52Н регулярно патрулюватимуть небо над Україною.

Також повідомлялось, що Україна готується до проведення Росією масштабних військових навчань «Кавказ-2020» поблизу українського кордону.