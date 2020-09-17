  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Американське десантне судно увійшло до Чорного моря

    • Розсилка
    Минулого року судно Yuma двічі заходило до Одеси. - Американське десантне судно увійшло до Чорного моря
    Минулого року судно Yuma двічі заходило до Одеси.

    Принаймні, чотири кораблі НАТО перебуватимуть у Чорному морі на тлі російських навчань Кавказ-2020, які відбудуться наприкінці цього місяця

    Судно Військово-морського флоту США сьогодні, 17 вересня, увійшло у Чорне море. Про це повідомляє Український мілітарний портал.

    Зазначається, що, принаймні, чотири кораблі НАТО перебуватимуть у Чорному морі на тлі російських навчань Кавказ-2020, які відбудуться наприкінці цього місяця.

    «Високошвидкісне десантне судно ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8) зайшло до чорноморської акваторії після американського ракетного есмінця USS Roosevelt та корабля-розвідника HMS Enterprise Королівського ВМФ Великої Британії», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомляється, минулого року судно Yuma двічі заходило до Одеси.

    Перший візит відбувся 29 червня 2019-го року перед початком міжнародних навчань SeaBreeze 2019, куди він доправив обладнання, спорядження та військову техніку американської сторони.

    Другий - 19 вересня 2019 року, мета цього візиту не повідомлялась.

    Судна типу JHSV призначені для роботи в мілководних портах та фарватерах. Можуть здійснювати гуманітарні місії, перекидання військ, вантажів та військової техніки.

    Нагадаємо, американські винищувачі ВВС США В-52Н регулярно патрулюватимуть небо над Україною.

    Також повідомлялось, що Україна готується до проведення Росією масштабних військових навчань «Кавказ-2020» поблизу українського кордону.

    Росія Чорне море США НАТО військові навчання військові корабель Україна ВМС море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies