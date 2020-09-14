Американські винищувачі патрулювали небо над Україною



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Стратегічні бомбардувальники ВВС США В-52Н у супроводі винищувачів Повітряних сил Збройних сил України патрулювали наше небо

Патрулювання українського неба американськими бомбардувальниками будуть регулярними

Три стратегічні бомбардувальники ВВС США В-52Н у понеділок, 14 вересня, у супроводі винищувачів Повітряних сил Збройних сил України патрулювали повітряний простір нашої країни. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ Facebook.

Зазначається, що такі патрулювання будуть регулярними.

«Бомбардувальники під прикриттям українських винищувачів взяли курс в акваторію Чорного моря для спільних дій з країнами-партнерами у сфері колективної безпеки. Місії В-52 в небі України є частиною давно запланованого розгортання шести B-52 на авіабазі Ферфорд Королівських Військово-повітряних сил Великобританії. Екіпажі B-52 забезпечують можливості колективної оборони для США, союзників і партнерів, а також стратегічні та оперативні можливості для стримування Росії», – йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслюють, що стратегічні партнери України в черговий раз натякають російському керівництву, що не залишать Україну наодинці та не дадуть перетворити Чорне та Азовське моря у внутрішні озера РФ.

Нагадаємо, 4 вересня бомбардувальники США з'явилися у повітряному просторі України вперше за 26 років. Командування американських Військово-повітряних сил заявило, що це були навчання щодо інтеграції з українськими винищувачами.

РФ розцінила польоти літаків США над Україною як відпрацювання ракетних ударів.